Один день в Бухаре - цифровые заметки азербайджанского путешественника (ФОТО)

Баку-Ташкент-Бухара. Эльчин Гусейнов специально для Trend Life

История Бухары, одного из древних городов Великого Шелкового Пути, насчитывает более двух тысячи лет. В свое время здесь, в более чем 60 караван-сараях делали перевалку купцы из Индии, Китая, Персии и других стран, путешествующих на восток от Каспийского моря в Средиземноморье. Бухара славилась текстилем, большим спросом пользовались руно ягнят каракульской породы (каракульча), шелк, хлопок, кожа, ковры, одежда, а также вышивка золотом и изделия из металла. Многие из этих ремесел практикуются и поныне.

Раньше этот город называли Бухоро-и-Шариф, то есть «священная и благородная Бухара. Ведь в средневековье здесь были построено более 350 мечетей и 80 медресе, многие из которых прекрасно сохранились до наших дней. Многие бухарские медресе продолжали функционировать даже в период советской власти, когда религиозные объекты обычно находились под запретом.

Сегодня Бухара продолжает оставаться одним из туристических центров Узбекистана. Только в 2019 году Бухарскую область посетило около трех миллионов гостей. Наряду с религиозными объектами поклонения, особо привлекающими самих граждан Узбекистана, в области в целом 660 туристических достопримечательностей, включая 142 объекта под защитой ЮНЕСКО. Турпоток, по мере развития инфраструктуры в стране и устранения визовых ограничений, ежегодно продолжает увеличиваться.

С ветерком на «крыльях Афросиаба»

Вам понадобится примерно 4 часа, чтобы на известном скоростном поезде «Афросиаб» (утренние и вечерние рейсы) домчаться из столичного Ташкента в Бухару. На скорости 220 км/час вы примерно за 2 часа и 20 минут доедете до Самарканда, а затем после небольшой остановки - за 1,5 часа до Бухары. Эта железнодорожная линия круглый год востребована как среди туристов, так и местного населения. В туристический сезон (апрель-октябрь) найти билеты на поезд – проблематично. Именно поэтому туркомпании предлагают своим клиентам приобретать билеты не после прибытия в страну, а заблаговременно – за 2-3 месяца.

Вечерний рейс отправляется из Ташкента в 18.45 и в Бухаре можно оказаться примерно в 22.35. Железнодорожная станция находится в некотором отдалении от центра Бухары, на машине понадобится примерно 15-20 минут. Благо такси стоят совсем недорого, но экономный турист может воспользоваться и общественным транспортом.

Недорогие отели

Расценки на отели в Бухаре обычно всегда радуют туристов, в особенности из западных и развитых азиатских стран. Ведь здесь цены на хороший номер в отеле могут быть в два-три раза ниже, чем, скажем, в Центральной Европе. Интересно и то, что по всему Узбекистану отели Бухары по заполняемости занимают первое место. Так, согласно статистике 2019 года, уровень их загрузки приблизился практически к ста процентам (96,6%) только в Бухарской области, а остальные регионы существенно отстают. Например, в столице страны используется 85,7% средств размещения, в Самаркандской области - 82,3%, в Хорезмской области - 81,5%, Навоийской - 74,3%, Андижанской области - 65% и т.д.

Цены на двухместное размещение в небольших отелях начинаются от 20 евро, причем в этой цене могут предложить и завтраки. Стоимость проживания, к примеру, в четырехзвездочном отеле Orient Star Varaxsha, составляет 65 евро на двоих с завтраком. Причем отель недавно капитально отреставрирован и находится в самом центре (пешком до старого города можно дойти за 10 минут). Наряду с крупными отелями в Бухаре, как в соседних Самарканде и Хиве, в последние годы развились небольшие семейные отели и хостелы. Они предлагают семейное и молодежное экономное жилье по привлекательным ценам в самом центре. Но опытные люди советуют приезжать сюда не в пик сезона, когда цены тоже «пиковые», а в межсезонье, когда стоимость жилья опускается чуть ли не вдвое.

Согласно данным местного департамента по развитию туризма, сейчас в Бухарской области функционируют 131 гостиница на 4779 мест и 119 гостевых домов на 1207 мест. Но ускоренно ведется строительство новых, в том числе крупных гостиничных комплексов. Только в 2019 году здесь строилось 32 новых отелей и 50 гостевых домов.

Продолжение следует...

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