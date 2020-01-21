Азербайджанский тест на узбекском рынке "su qiymətinə". Уважаемый, не покупай-пробуй (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ -

Баку-Ташкент-Бухара. Эльчин Гусейнов специально для Trend Life

В ГОСТЯХ У ХОДЖИ НАСРЕДДИНА

На пространстве бывшего СССР всем известен фольклорный персонаж мусульманского Востока, герой коротких юмористических и сатирических миниатюр и анекдотов Ходжа Насреддин. В различных странах Насреддин называют по-разному: в Азербайджане - Молла, в Казахстане - Насыр, в Туркменистане - Эпенди, в Греции Анасратин. Согласно многочисленным рассказам и преданиям, он много путешествовал и до сих пор не ясно - вымышленный это персонаж или он существовал на самом деле. Если такой человек действительно существовал, то, где его родина, откуда он родом? За право назвать его «своим» до сих пор спорят многие, в том числе Турция (Эскишехир), Ирак (Багдад), Узбекистан (Самарканд, Бухара), многие другие, в том числе и Азербайджан.

В начале 2019 года турецкие СМИ сообщили, что в районе Сиврихисар турецкого города Эскишехир была найдена могила героя юмористических и сатирических миниатюр Насреддина Ходжи. Согласно информации, надгробный камень и каменный гроб были неожиданно найдены во время переезда в библиотеке Мечети Улу Джами.

Гражданам бывшего СССР Ходжа Насреддин стал известен благодаря как народным восточным сказкам о Ходже Насреддине, так и рассказам писателя Леонида Соловьёва. Старшее поколение также вспомнит советский фильм-комедию «Насреддин в Бухаре», снятый еще в 1943 году и пользовавшийся большой популярностью. Так вот, бухарцы утверждают, что родиной Ходжи Насреддина является именно Бухара, поэтому еще в 1979 году установили ему памятник. Бронзовый Насреддин вместе с неизменным спутником – ишаком, красуется на центральной городской площади Бухары около ансамбля «Ляби-Хауз». Этот памятник является очень популярным туристическим местом, откуда, можно сказать, начинаются практически все туры по исторической части Бухары.

ОШ-И-СОФИ – БУХАРСКИЙ ПЛОВ

Настало время обеда. Если вы в Бухаре и поинтересуетесь - какое самое традиционное блюдо стоит попробовать, то в большинстве случаев получите ответ - конечно Ош-и-софи. Именно так в Узбекистане принято называть бухарский плов. «Ош-и-софи» (в переводе «чистый плов») принято подавать по особым случаям и праздникам.

Технология его приготовления отличается от традиционной, по которой ингредиенты обычно закладываются в казан поочерёдно. А в случае «Ош-и-софи» практически все составляющие готовятся отдельно до полуготовности и лишь после этого перекладываются в медный казан слоями, а в конце обдаются кипящим маслом. Его можно сравнить с одним из видов азербайджанского плова - дошямя плов, так как ингредиенты в нем также накладываются слоями, но при этом используется сливочное, а не растительное масло.

Именно из-за особой технологии приготовления бухарский «Ош-и-софи» принято здесь считать лёгким и диетическим, в отличие от иных видов узбекского плова. Во-первых, приготавливается он не на основе животных масел, а растительного происхождения (подсолнечного, кукурузного, хлопкового или кунжутного). Во-вторых, добавляются специи и пряности, такие как зира, шафран, куркума, способствующие скорейшему расщеплению жиров и легкой усвояемости блюда. Даже великий ученый Абу Али ибн Сина (Авиценна) в своём «Каноне врачебной науки» выделил именно бухарский плов как лечебное диетическое блюдо. Но, честно говоря, учитывая, что бухарский плов часто готовят из жирной баранины и обильно поливают маслом, а в ресторанах в конце добавляют также куски конской колбасы и перепелиные яйца, то любой иностранец вряд ли назовет его диетическим.

Но к такому плову в Бухаре к столу подают зеленую редьку. Да, да, именно здесь распространен зеленый сорт редьки, которую мы в Азербайджане привыкли видеть белого или красного цвета. Рядом с редькой подают и сузьму. Здесь говорят, что зеленую редьку вкуснее и полезнее есть с сузьмой, поэтому этот сорт овоща здесь часто можно видеть на столе.

Еще одним открытием для меня в Бухаре стало то, что на чайный стол было подано варенье и даже двух видов – айвовое и морковное. Обычно в Узбекистане не принято готовить и подавать на стол варенье, как в Азербайджане. Поэтому такой чайный стол в Бухаре лишь приятно удивил.

НА БАЗАР ЗА СУХОФРУКТАМИ

Погостить в Бухаре и не сходить на базар и не «побазарить» с атори (так здесь называют продавцов специй и сухофруктов) неприемлемо. В Бухаре есть несколько рынков, но самый популярный - старый Центральный рынок, где всегда многолюдно, недорогой и хороший выбор. А найти здесь можно всё - множество видов овощей и фруктов, специй, молочной продукции, национальные лепешки, все виды круп, а также хозтовары, китайский ширпотреб и многое другое. Если местные жители на базар в основном приходят за овощами и фруктами, то иностранцев всегда бывает больше около прилавков со сладостями и сухофруктами. В Азербайджане, как и во многих странах, на базарах в основном продаются сладости и сухофрукты иностранного производства, но в Узбекистане – только местного. И везде можно найти какой-либо колоритный продукт, свойственный именно этому региону. К примеру, в Бухаре это косточки урюка (абрикоса), которые при подготовке обжариваются и солятся. Таким образом, даже из косточек абрикоса, который в других странах часто выбрасывается, местные умельцы изготавливают достаточно вкусный и недорогой (2-2,5$) сухофрукт.

Самое интересное и приятное на узбекских базарах это то, что продавцы сладостей и сухофруктов всегда предлагают попробовать продукцию на вкус. Так это и в Бухаре – не успеешь подойти к прилавку, как опытный продавец сразу предложит «протестировать товар». При этом поговаривают: «Уважаемый, не надо покупать – просто попробуй». Не успеешь вкусить одну разновидность, как тебе сразу предлагают вторую, третью... Не успеешь перевести дух, как в руках продавца откуда-то волшебным образом появляется пиала с горячим чаем. И обижаются, если ты не попробуешь. Ну, как после этого не купить товар……

Кстати, в Азербайджане принято считать, что на узбекских базарах все стоит «за цену воды» (su qiymətinə), то есть очень дешево. Да, конечно, учитывая, что продавцы в основном торгуют местным товаром и цены (если поторговаться) на овощи, фрукты и сухофрукты могут быть дешевле на 30-40, а иногда и на 50%, но не более.

Продолжение следует…

Первая часть https://www.trend.az/life/travel/3177106.html

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