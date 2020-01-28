Азербайджанец стал Бухарским эмиром. Именно здесь Марджину продали в наложницы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ -

Баку-Ташкент-Бухара. Эльчин Гусейнов специально для Trend Life

Продолжаем знакомить читателей с путевыми заметками.

Первая часть https://www.trend.az/life/travel/3177106.html

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Лучшее в Бухаре, или В поисках Марджины

Бухара является гордостью каждого жителя Узбекистана. Только представьте себе, что в этом городе с более чем двухтысячелетней историей, и вокруг него в целом 660 туристических достопримечательностей, и 142 из них находятся под защитой ЮНЕСКО. Не случайно, что Организация исламского сотрудничества объявила Бухару в 2020 году столицей исламской культуры 2020 года. В связи с этим в текущем году здесь будет проводиться множество мероприятий международного масштаба. Среди них можно отметить "Неделю паломнического туризма" (12-16 марта), фестивали "Насриддин Афанди" и "Шарқ таомлари" (Восточные блюда), которые состоятся 1-2 апреля, фестивали "Рукоделие и народные игры" (4 апреля), "Шелк и специи" (30-31 мая) и другие. Обычно подобные массово-культурные мероприятия привлекают много иностранцев и заполняемость отелей резко увеличивается. Торопитесь….

На осмотр достопримечательностей Бухары и Бухарской области следует выделить не менее 2-3 дней. Многие туристы, чтобы почувствовать дух и колорит этого места, предпочитают остаться здесь на 5-7 дней и более. Проникнуться историей здесь можно на каждом шагу, и, не только осматривая музеи и достопримечательности, но и неспешно прогуливаясь вечером по древним уголкам старого города, попивая из пиалы зеленый чай под прохладой деревьев в разгар лета или угощаясь самым вкусным пловом в самой обычной чайхане «для местных».

Гиды обычно начинают свой тур с популярной площади Бухары около ансамбля "Ляби-Хауз" (XVI-XVII вв.), где установлен памятник Ходже Насреддину. Здесь находится искусственный водоем длиной 42 метра, и отсюда в свое время бухарские водоносы набирали воду для населения. Бассейн был построен между медресе и ханака Надира Диван-Беги (1622 г.), медресе Кукельдаш (1568 г.). Во времена средневековья "Ляби-Хауз" являлся торговой площадью, на которой совершались сделки. Сейчас в определенной части ансамбля ведутся реставрационные работы. А горожане и гиды советуют почувствовать особую атмосферу "Ляби-Хауз" в вечернее время благодаря особой подсветке.

Марджина, где же ты?

Во времена СССР индийское кино пользовалось большой популярностью, в особенности на просторах Средней Азии и Кавказа. Если поинтересоваться у старшего поколения - какой фильм является одним из самых любимых, то многие вспомнят "Приключения Али-Бабы и 40 разбойников". Уникальность этого фильма, снятого в 1979 году, в том, что это была совместная продукция "Болливуда" и СССР. Режиссерами выступили известные кинематографисты Узбекистана и Индии (Латиф Файзиев, Умеш Мехра), а роли исполнили звезды кино обеих стран - Дхармендра, Хема Малини, Ролан Быков, Закир Мухамеджанов, Софико Чиаурели, Якуб Ахмедов и многие другие.

Кстати, некоторые утверждают, что в советском кинопрокате фильм "Приключения Али-Бабы и 40 разбойников" в сравнении с индийской версией был на 25 минут короче. В соответствии с советской идеологией были исключены некоторые интересные сцены.

Так вот, множество сцен этого фильма было снято в Бухаре. Среди основных площадок для съемок - комплекс Пои-Калян. Именно на этой площади Марджину (Хема Малини) продавали в наложницы, а Али-Баба (Дхармендра) блуждал в поисках своей возлюбленной…

Пои-Калян (XII-XVI вв.) - центральный архитектурный комплекс Бухары, расположенный на парадной площади Регистан. Комплекс включает в себя три сооружения - мечеть Калян, минарет Калян (является главным символом Бухары) и медресе Мири Араб.

Минарет Калян (46,5 метра) полностью построен из жженого кирпича и покрыт сине-голубой лазурью и мозаикой. С ротонды минарета открывается потрясающая панорама Бухары. К сожалению, при нашем посещении на минарет подняться не удалось – вход был закрыт.

Напротив мечети Калян находится медресе Мири Араб (Эмир Арабский), построенное в 1536 году. Как поведал один из местных старцев, именно в этом медресе, действовавшем и в советский период, обучалось большинство мусульманских богословов из республик Средней Азии, Кавказа. Сегодня на территории медресе располагается действующее духовное училище.

Семикратное посещение приравнивается к хаджу

Среди множества достопримечательностей Бухары можно выделить также самую древнюю мечеть в регионе - Магоки-Аттари, что означает "Мечеть в яме". Здание IX века много раз перестраивалось, и одним из интересных фактов, связанных с этой мечетью, является то, что по версии исследователей, раньше в ней молились как мусульмане, так и иудеи.

Недалеко от Бухары, в селении Сумитан расположен уникальный некрополь Чор-Бакр (Четыре брата), или "Город мертвых". Этот памятник включен в Список мирового наследия ЮНЕСКО. Первым и основным захоронением, с которого началось образование некрополя, является могила потомка святого пророка Мухаммеда - Абу-Бакра Саъада. Со временем Чор-Бакр постепенно превратился в фамильную усыпальницу династии Джуйбаров, а затем заполнился мавзолеями с гробницами.

Ну и, пожалуй, главной религиозной достопримечательностью Бухары, местом паломничества является могила известного суфийского религиозного деятеля, шейха Бахауддина Нахшбанди. Это место паломничества, семикратное посещение которого, по уверениям местных старцев, приравнивается к хаджу в Мекку. Поэтому сюда круглогодично направляется большой поток паломников, как из самого Узбекистана, так и других стран.

И в баню сходить...

Бухара всегда являлась одним из важных торговых центров Великого Шелкового пути и поэтому здесь бесчисленное количество караван-сараев и так называемых торговых куполов. Все они расположены в самом центре исторической части города. Торговые купола и сейчас выполняют свою прямую функцию. При этом, помимо сувенирной продукции, рассчитанной в основном на иностранцев, здесь размещены и ремесленные мастерские, где посетителям с удовольствием расскажут и покажут, как производится тот или иной товар. Здесь и ювелирные мастерские, и лавки по пошиву головных уборов, в том числе из каракуля, и ковровые цехи. В других мастерских по древнему методу производят бумагу, а также занимаются резьбой по дереву, изготавливают сувенирную продукцию. К примеру, здесь можно приобрести уникальные шапки из каракуля стоимостью 20-30 тысяч долларов (!), шелковые ковры, тюбетейки, расшитые золотыми нитями, драгоценные сбруи, ожерелья и посуду.

Одним из необычных видов времяпрепровождения для иностранцев в Бухаре является поход в местные старинные бани. В самом центре их несколько, но в числе наиболее известных "Бозори Корд". В основном все эти бухарские бани были построены в 16 веке, и никогда не перестраивались. Стоит это удовольствие примерно 20 долларов и записываться на надо заранее. Здесь принято, что в первой половине дня хамамами пользуются местные, а во второй – туристы. Процедуры в таких банях обычно стандартные: сначала поход в парную, затем пиллинг и массаж, обмазывание тела органическим скрабом из меда и имбиря, а в конце распитие зеленого чая со сладостями.

Почувствуй себя Бухарским эмиром

Самым древним культурным памятником Бухары многие называют крепость Арк, находящуюся недалеко от исторического центра города. Ее фундамент был заложен в VI-III вв. до нашей эры. За свою долгую историю она неоднократно разрушалась и возводилась заново, но до 1920 года продолжала служить дворцом для правителей Бухары.

Существует интересная легенда об этой крепости. Как говорят гиды, построил ее Сиявуш, изгнанный из-за козней мачехи сын правителя. Он влюбился в девушку, а отец, правитель Афросиаба, не хотел выдавать за него дочь. Отец поставил перед Сиявушем условие - построить дворец на шкуре одного быка. Задача всем казалась невыполнимой. Но юноша не растерялся, он нарезал шкуру тонкими полосками, которые соединил между собой, а внутри всей этой линии выстроил замок.

Интересно, что еще в начале ХХ в. Арк представляла собой целый город в городе. Внутри крепости находился дворец правителя, а также дворцовые службы и дома высокопоставленных чиновников и военачальников. Свое последнее разрушение крепость пережила в 1920 году. Войска под предводительством М.В. Фрунзе штурмовали крепость, пытаясь свергнуть последнего хана Бухары - Сейид Алим-хана, самолеты разбомбили часть крепости.

Сегодня крепость Арк является большим музеем, здесь функционируют отделы истории, нумизматики и эпиграфики, где собраны редчайшие коллекции древних монет, ковров, одежды, фотографий и множество других интересных экспонатов.

Интересна крепость для туристов и тем, что здесь можно почувствовать себя Бухарским эмиром. В сохранившемся приветственном дворе хана установлен трон, где за небольшую плату вы можете примерить одеяние эмира и сделать памятные фотографии.

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