Российский телеведущий поднялся в горы Азербайджана, чтобы отведать вкусные блюда национальной кухни (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Известный российский телеведущий, теле- и кинопродюсер, сын народного артиста России, актера Александра Ширвиндта, Михаил Ширвиндт вновь посетил Азербайджан, об этом, как сообщает Trend Life, телеведущий рассказал на своей странице в Instagram.

Судя по размещенным фотографиям и видеороликам, визит Михаила Ширвиндта в Азербайджан вновь связан со сьемками очередного выпуска программы "Съедобное-несъедобное".

Напомним, что в ходе проекта "Съедобное-несъедобное" ведущий совершает путешествие и знакомит зрителей с национальной кухней, достопримечательностями, традициями той или иной страны. В 2018 году Михаил Ширвиндт уже приезжал в нашу страну и представил серию передач, посвящённых Азербайджану.

В очередной свой визит Ширвиндт со своей съемочной группой посетил горнолыжный курорт "Шахдаг" в Гусарском районе, где наблюдал за приготовлением азербайджанского блюда – садж. Также телеведущий смог насладиться еще одним блюдом – "тахта говурма".

Видеороликами и фотографиями своих кулинарных открытий Михаил Ширвиндт с удовольствием делится у себя на странице в Instagram.

(Автор: Джани Бабаева).

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