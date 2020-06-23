Летом в Гедабеке - красота природы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Есть в Азербайджане один удивительный район, который являет собой просто кладезь красот природы и исторических памятников. Это Гедабекский район, который находится в зоне средней и большой возвышенности Малого Кавказа, в 444 километрах от Баку. Район, считающийся одним из живописных уголков нашей страны, богат памятниками материальной культуры. Самые высокие горные возвышенности Гошабулаг и Годжадаг находятся на высоте 3550 метров над уровнем моря. Гедабек является одним из древнейших поселений в Азербайджане. Находящиеся на его территории памятники вошли в нашу историю, как часть Ходжалинско-Гедабекской культуры, относящейся к XII-VII векам до н.э. На территории Гедабекского района также крепость Галакенд, Гыз галасы известная под названием Намердгала, а также крепости Карабах и Кероглу, относящиеся к периоду ранней бронзы и железа. Настоящими природными чудесами являются пещеры, расположенные в ущельях Демирлик, Чолпан, Дербенд, Четиндере, Бузхана и Мискили.

Кстати, еще почти две тысячи лет назад древнегреческий ученый-историк и географ Страбон, описывая Кавказскую Албанию (древнее государство, возникшее в конце 2 – середине 1 веков до нашей эры и занимавшее часть территории современного Азербайджана) в серии своих знаменитых книг “География”, пишет: “Кедабай – одно из самых развитых мест в Албании. Здесь говорят на 26-ти языках. Основной язык – айрум”. Кроме этого, Страбон пишет, что “Кеда” – это гора, “бай” означает “высокий”. То есть, высокая гора, горное пространство. Айрумы – люди высокие, светловолосы, дружелюбные, смелые, воинственные. Поэтому страной управляют они. А смысл названия “ай-рум” – “яркий металл”, то есть золото. Страбон утверждает, что здесь жизнь была уже пяь-шесть тысяч лет назад...

Фотосессия Рамина Асланова снята вблизи одной из деревень Гедабекского района.

(Автор:Вугар Иманов)