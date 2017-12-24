Названы наиболее и наименее оправдавшие ожидания автомобили

24 декабря 2017 07:18 (UTC+04:00)

Портал Consumer Reports составил на основе опроса почти полумиллиона владельцев рейтинг автомобилей, в наибольшей степени разочаровавшие их, а также те, которые полностью оправдали ожидания передает РИА Новости.

Список автомобилей, которыми владельцы остались довольны, возглавил Tesla Model S. Эксперты отмечают, что электрокар, оснащенный стандартным аккумулятором емкостью 75 киловатт-часов, способен пройти без подзарядки около 378 километров. При этом эта модель, пишет портал, прекрасно показывает себя на дороге.

Второе место в списке занял Porsche 911. Эксперты отмечают скоростные качества этого автомобиля, а также интерьер.

Chevrolet Corvette замкнул тройку наиболее оправдывающих ожидания своих владельцев. Портал отмечает мощностные возможности автомобиля, а также подчеркивают алюминиевую конструкцию транспортного средства, позволяющего снизить вес автомобиля.


В десятку автомобилей, владельцы которых остались довольны покупкой, также вошли Lincoln Continental, Ford F-350, Mazda MX-5 Miata, Toyota Prius, Tesla Model X, Honda Odyssey и Dodge Challenger.

При составлении рейтинга учитывались комфортабельность автомобиля, его стоимость, внешний вид и интерьер, аудиосистема и некоторые другие критерии.

Вызвавшим наибольшее разочарование автомобилем, в свою очередь, был признан Mercedes-Benz GLA, у которого, как отмечают эксперты, наблюдаются серьезные проблемы с трансмиссией и шумоизоляцией, а также обзором с места водителя.

На втором месте оказался Nissan Sentra, к которому у автовладельцев много претензий касательно чрезмерно жесткой подвески и медленной динамики.


Acura ILX заняла третье место в рейтинге наименее оправдавших ожидания, которая расстраивает своих владельцев плохой шумоизоляцией и трансмиссией и мультимедийной системой.

В десятке разочаровавших своих владельцев также оказались Chevrolet Trax, Nissan Versa Sedan, Dodge Journey, Infiniti QX60, Ford Transit Connect, Fiat 500 и Dodge Grand Caravan.

Основными критериями были те же, что учитывались при составлении рейтинга оправдавших ожидания автомобилей.

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Azernews Newspaper
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