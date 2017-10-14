Удивительно, что НАТО и Евросоюз не осудили предстоящую покупку оружия Ереваном - американский эксперт

БАКУ /Trend/ - Закупка правительством Армении современных вооружений, безусловно, представляет угрозу миру и стабильности в Европе, сказал Trend в субботу эксперт по международным отношениям Университета Маркетт (США) Питер Тейс.

Комментируя утверждение правительством Армении кредитной линии на 100 миллионов долларов, предоставленной Россией на закупку оружия, Тейс заявил, что этот шаг может спровоцировать вооруженные столкновения на линии соприкосновения войск, приведет к убийству еще большего количества мирных жителей Азербайджана тем же самым оружием, а также ухудшит социально-экономическую обстановку на Южном Кавказе.

Эксперт выразил удивление относительно того, что НАТО и Евросоюз не осудили предстоящую покупку оружия Ереваном.

По мнению эксперта, действительно, подобное молчание НАТО выглядит весьма лицемерно. “Мы наблюдаем, как Армения, европейская страна, закупающая большое количество оружия, превращаясь в Северную Корею Европы, и такая угроза не воспринимается и не осуждается со стороны НАТО”, - отметил Тейс.

Напомним, что согласно подписанному 26 ноября 2015 года соглашению, Россия обязалась выделить Армении кредит на 200 миллионов долларов для приобретения современного вооружения. Правительство Армении 12 октября подтвердило получение первого транша кредита в размере 100 миллионов долларов. По соглашению, 100-миллионный кредит выделяется Армении на 20 лет. Первые пять лет кредитного срока будут льготными. Процентная ставка на этот период составит три процента годовых.

Отвечая на вопрос о причинах утверждения кредита Арменией, перед встречей президентов Азербайджана и Армении в Женеве, Тейс заявил, что позиция Еревана, направленная на накопление оружия и военной техники, представляет угрозу для мирных переговоров.

“Прежде всего, это постоянная угроза территориальной целостности и суверенитету Азербайджана. Международное сообщество совершает большую ошибку, сохраняя молчание и продолжая применять знаменитую формулу двойных стандартов, что в перспективе еще больше испортит имидж и репутацию многосторонней дипломатии, которую активно продвигает Брюссель", - сказал эксперт, добавив, что молчание НАТО неприемлемо.

Далее Тейс выразил недоверие относительно того, что предстоящая официальная встреча даст положительные результаты, поскольку "слабое давление со стороны международного сообщества благоприятствует сохранению нынешнего статус-кво, удерживаемого Арменией на протяжении многих лет”.

Эксперт призвал международное сообщество отозваться и призвать к выводу армянских войск с суверенной территории Азербайджана, а также к немедленному прекращению экономической блокады Нахчыванской Автономной Республики со стороны Армении.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Гюльгыз Мурадова. Текст: Элина Мамедова. Редактор: Хазар Ахундов)