В Азербайджане будет разработан план по устранению нарушения соотношения полов

БАКУ /Trend/ - При содействии государства и Фонда ООН в области народонаселения в Азербайджане будет подготовлен Национальный план действий по устранению нарушения соотношения полов среди новорожденных, сообщила Trend приглашенный эксперт Фонда ООН в области народонаселения, профессор Университета Мэриленда, исследователь в области демографии Моника Дас Гупта.

По ее словам, широкое распространение селективных абортов вследствие предпочтения мальчиков в Азербайджане вызвало необходимость в разработке Национального плана действий.

Дас Гупта, рассказав о проведении работ в этом направлении, отметила, что проект документа также будет представлен государственным органам для обсуждения.

Исследователь сказала, что нарушение соотношения полов приведет не только к появлению проблем для женщин в будущем, но и приведет к гендерному неравенству, насилию, ранним бракам, торговле людьми и росту преступности в стране.

Отметив возможность изменения этой ситуации, Дас Гупта сообщила, что ранее в Южной Корее наблюдалось сильное нарушение соотношения полов и благодаря принятым мерам ситуация нормализовалась.

По словам эксперта, в первую очередь необходимо определить причину нарушения соотношения полов.

«Люди думают, что для них более выгодно рождение сына, потому что мальчик в будущем будет оказывать им материальную помощь. Согласно опросу, проведенному в Юго-Восточной Азии, 50 процентов пожилых людей живут вместе с сыновьями, 50 процентов живут со своими дочерьми. Как в Азербайджане, Армении, так и в Грузии люди считают, что в будущем они будут зависеть от своих сыновей. Они сравнивают своих дочерей с перелетными птицами, потому что они покидают дом своего отца после того, как выходят замуж и становятся членами семьи своих супругов. Вот почему каждый из четырех-пяти детей в Азербайджане – мальчик. Если в семье первенец девочка, то предпринимаются попытки для рождения второго ребенка», - сообщила эксперт.

Дас Гупта считает, что она может дать некоторые рекомендации правительству Азербайджана для предотвращения нарушения соотношения полов. Сюда входят создание широких возможностей для женщин в сфере образования, на рабочем месте, в общественной жизни и т.д., устранение стереотипов, уменьшение экономической зависимости женщин, проведение мероприятий для их привлечения к высокооплачиваемой работе и т.д.

По мнению эксперта, этими мерами можно добиться независимости женщин с экономической точки зрения и устранения стереотипов.

«Другой мерой является повышение уровня информирования и просвещения. Это поможет понять людям, что не только мальчики, но и девочки могут пригодиться», - сказала Дас Гупта.

Она добавила, что неправильно со стороны государства материально поощрять родителей за рождение девочек.

По ее мнению, исследования также показывают, что мероприятия по финансовому стимулированию не имеют большого эффекта. Вот почему повышение уровня просвещенности может оказать определенное влияние на устранение нарушения в соотношении полов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.