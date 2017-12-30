Нагорно-карабахский конфликт - серьезная угроза миру и безопасности в регионе – посол

30 декабря 2017 14:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт является серьезной угрозой миру и безопасности в регионе, сказал в интервью «The Reporter Ethiopia» посол Азербайджана в Эфиопии Эльман Абдуллаев.

«Совет безопасности ООН принял четыре резолюции, которые решительно осуждают оккупацию Арменией азербайджанских территорий и требуют немедленного и безоговорочного вывода армянских войск с этих территорий. К сожалению, Армения до сих пор не выполнила требования данных резолюций. 20 процентов международно признанной территории Азербайджана все еще находятся под оккупацией, более миллиона человек стали беженцами и вынужденными переселенцами. Это серьезная гуманитарная катастрофа», - сказал посол.

Он отметил, что Армения с неуважением относится к международному праву.

«Армения должна соблюдать международное право, устав и резолюции ООН. Если мы не будем следовать резолюциям ООН, то как мы можем обеспечить мир и стабильность в мире?» - сказал Абдуллаев.

Дипломат сказал, что имеются проблемы и внутри Армении, так как она управляется военным режимом.

«Трудно вести переговоры с военным режимом. Диктатура там полностью игнорирует нормы международного права. Это является главным препятствием. Есть страны, которые прилагают усилия к посредничеству [в урегулировании конфликта], но его конечное решение должно основываться на нормах международного права и решениях международных организаций, в том числе ООН», - сказал Абдуллаев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

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