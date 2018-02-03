Экономика Азербайджана будет развиваться не только за счет нефти - Эльчин Алыоглу

3 февраля 2018 15:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан убедительнейшим образом продемонстрировал своими действиями и политикой, что экономика страны будет развиваться не только за счет нефти или прочего сырья, сказал в обсуждениях на экспертной площадке Baku Network заместитель главного редактора портала Milli.az Эльчин Алыоглу.

Он отметил, что, реализовав железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс, Азербайджан сблизил Европу и Азию и что проект позволит в кратчайшие сроки доставлять грузы из Китая в Европу и обратно.

“Если мы рассмотрим Давосский форум 2018 года, то увидим, что он отличается от предыдущих форумов, да и от множества недавно проведенных форумов, включая Санкт-Петербургский, несколькими сублимационными моментами. Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел более 30-ти встреч и дал достаточно четко понять не только Западу, но и бурно развивающемуся Востоку, что Азербайджан является крупнейшим транспортным хабом в регионе”, - сказал Алыоглу.

Эксперт также отметил, что участие в форуме ярко проиллюстрировало, что Азербайджан является локомотивом для всего Южного Кавказа.

“Логистические проекты, реализуемые Азербайджаном, имеют огромную региональную значимость. Лишь Армения, руководствующаяся политикой террора, остается на обочине, в стороне от этих крупных проектов, и даже если они попытаются что-то исправить, не думаю, что это улучшит их положение”, - сказал эксперт.

(Автор: Али Мустафаев)

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