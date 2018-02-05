Азербайджан - самостоятельный игрок не только региональной, но и мировой политики – Фикрет Садыхов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, являясь частью многих логистических проектов, отвечающих интересам крупных стран, является самостоятельным игроком не только региональной, но и мировой политики, сказал в обсуждениях на экспертной площадке Baku Network политолог Фикрет Садыхов.

“Мы соединяем Каспий со Средиземным и Черным морями, мы сокращаем путь с одного континента на другой континент”, - сказал эксперт.

Он также отметил стремительно развивающееся сотрудничество Азербайджана с соседними странами - Грузией, Турцией, Россией и другими, подчеркнув, что в заключении масштабных логистических соглашений, а также привлечении зарубежных инвесторов значимую роль играет и внутренняя безопасность Азербайджана.

“Выступая на Всемирном экономическом форуме, Президент Азербайджана дал четкий и ясный анализ сложившейся экономической ситуации как в Азербайджане, регионе, так и во всем мире. Он дал понять, что Азербайджан является страной, объединяющей несколько континентов и много стран, представляющей из себя ценного партнера в ряде приоритетных на сегодняшний день сфер”, - сказал Садыхов.

Он добавил, что выступление Президента Азербайджана позволило присутствовавшим на форуме в полной мере понять, что сегодня собой представляет Азербайджан, каковы реалии и перспективы страны.

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(Автор: Али Мустафаев)

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