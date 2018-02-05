Азербайджан - самостоятельный игрок не только региональной, но и мировой политики – Фикрет Садыхов

5 февраля 2018 19:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, являясь частью многих логистических проектов, отвечающих интересам крупных стран, является самостоятельным игроком не только региональной, но и мировой политики, сказал в обсуждениях на экспертной площадке Baku Network политолог Фикрет Садыхов.

“Мы соединяем Каспий со Средиземным и Черным морями, мы сокращаем путь с одного континента на другой континент”, - сказал эксперт.

Он также отметил стремительно развивающееся сотрудничество Азербайджана с соседними странами - Грузией, Турцией, Россией и другими, подчеркнув, что в заключении масштабных логистических соглашений, а также привлечении зарубежных инвесторов значимую роль играет и внутренняя безопасность Азербайджана.

“Выступая на Всемирном экономическом форуме, Президент Азербайджана дал четкий и ясный анализ сложившейся экономической ситуации как в Азербайджане, регионе, так и во всем мире. Он дал понять, что Азербайджан является страной, объединяющей несколько континентов и много стран, представляющей из себя ценного партнера в ряде приоритетных на сегодняшний день сфер”, - сказал Садыхов.

Он добавил, что выступление Президента Азербайджана позволило присутствовавшим на форуме в полной мере понять, что сегодня собой представляет Азербайджан, каковы реалии и перспективы страны.

http://bakunetwork.com

(Автор: Али Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Чешские компании расширят использование БТК - министр (Эксклюзив)
Бизнес 18:16
Азербайджан и Чехия подпишут новое соглашение в сфере энергетики - министр (Эксклюзив)
Энергетика 17:16
Азербайджанские туристы стали чаще посещать Грузию
Туризм 15:41
Азербайджан всегда проводил передовую внешнюю политику, отвечающую многим глобальным вызовам – эксперт
Политика 15:20
Габала среди кандидатов на избрание туристической столицей исламского мира
Туризм 15:03
Азербайджан и Грузия: Танцы народов мира (ФОТО)
Культура 13:18
Участие Азербайджана в ж/д проекте “Викинг” позволит обеспечить грузопоток из других регионов (Эксклюзив)
Бизнес 08:02
Азербайджан в числе наиболее успешных стран реализации нефтегазовой программы Великобритании
Энергетика 4 февраля 08:42
Экономика Азербайджана будет развиваться не только за счет нефти - Эльчин Алыоглу
Точка зрения 3 февраля 15:51
Казахстанский бизнесмен не финансировал строительство мечети в Нагорном Карабахе – посольство
Нагорно-карабахский конфликт 3 февраля 13:33
Fitch: Банки Азербайджана начнут восстанавливать объемы кредитования
Бизнес 3 февраля 11:27
Fitch огласило прогноз по курсу азербайджанского маната на 2 года
Бизнес 3 февраля 10:01
Fitch: В Азербайджане сохранится социальная и политическая стабильность
Бизнес 3 февраля 09:43
В Азербайджане начало функционировать первое частное кредитное бюро
Бизнес 3 февраля 01:00
Фархад Гаджиев: Многие страны изучают молодежную политику Азербайджана
Политика 2 февраля 23:30
Нахчыван объявлен Столицей молодежи 2018 года (ФОТО)
Общество 2 февраля 21:38
Члены Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан посетят Страсбург
Политика 2 февраля 17:08
Интеграция азербайджанской и американской молодежи является одной из важнейших задач - посол
Общество 2 февраля 15:21