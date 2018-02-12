Брёвна в глазах: проармянская истерия в российских СМИ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на VI съезде партии «Ени Азербайджан» 8 февраля, затронул множество актуальных вопросов как внутреннего, так и внешнего характера. Упомянув об успехах Азербайджана на мировой арене, глава государства коснулся причин неудач и бедственного положения в соседней Армении.

Справедливо назвав Армению «политическим, экономическим, энергетическим, транспортным тупиком», Ильхам Алиев в очередной раз напомнил, что Азербайджан, азербайджанцы никогда не забывали и не забудут своих исторических земель – Иреванское ханство, Зангезур, Гейчу, и обозначил возвращение на них «нашей политической и стратегической целью».

В Армении, привыкшей безнаказанно засыпать своих соседей территориальными претензиями и глубоко и всерьёз поверившей и убедившей многих сочувствующих в свою бредовую демагогию про древность и автохтонность, речь Ильхама Алиева восприняли крайне болезненно. Она, подобно острому мечу, вскрыла большой гнойник идеи о «древней и великой Армении», из которого тут же полилось столько всего, что ни в сказке сказать, ни пером описать.

Всё бы ничего, ведь подобная реакция армянских властей, которым послали отчётливый месседж – терпение Азербайджана иссякает, и ничего хорошего Армении это не сулит - и высказывания которых и комментировать не стоит, была ожидаемой; однако некоторые российские СМИ стали собирать нечистоты, выливающиеся из вскрытого гнойника, и перепечатывать их под видом аналитики.

В статьях, авторы которых не удосужились привести ни единого источника в поддержку своих (своих ли? уж больно по-армянски выглядит их риторика) бредней, буквально сконцентрирована вся политическо-историческая глупость армянского агитпропа последних лет.

Автор одной из статей, глубокомысленно рассуждающий в научных категориях «троллинга», «интернет-хайпа» и армянских анекдотов, перескакивая с чеченской историографии на алан, с Гомера на хорватов, яро защищает армянскую позицию, обвиняя официальный Баку в «разжигании войны» и «фальсификации истории». Некомпетентность автора проявляется хотя бы в том, что кавказских албан, «которые, видимо, все-таки были не тюрки», он причисляет к условным протоиранцам. Тут уже становится очень грустно, потому что автору, «который, видимо, всё-таки» с матчастью совершенно не знаком, следовало бы ознакомиться как минимум с информацией на Википедии, раз уж он так торопился при написании заказной статьи угодить кому-то, и не отнимать время читателя отсебятиной. Кавказские албаны в зарубежной историографии (раз уж азербайджанской автор не доверяет) считаются кавказоязычными предками нынешних кавказоязычных же народов, участвовавшими в этногенезе азербайджанцев в том числе. А условных протоиранцев автор, видимо, углядел под действием тех самых веществ, в приёме которых в своей статье он обвиняет – как это солидно! – украинских коллег.

В другой статье красочно расписывается история основания Еревана (исключительно по армянской версии, разумеется) и Армении (Айастана, как изволит выражаться автор, не объяснив причин подобного различия), ни словом не упомянув об Иреванском и Карабахском ханствах, а период Османского и Сефевидского правления лицемерно именуется «оккупацией».

Подобный избирательный подход, которым изобилуют явно рассчитанные на армянскую и проармянскую аудиторию популистские статьи, поражает не только лицемерием, двуличием, но и неспособностью отдельных представителей российских СМИ заметить многочисленные бревна в порядком отёкших глазах армянской и отечественной риторики, успевшей записать во враги и «присвоить» земли всех, кого только можно.

Армения, исторический ревизионизм которой никто никогда и не думал оспаривать, не устаёт рассказывать о концепции «государства от моря до моря», ничем кроме горячечных фантазий не подкреплённой и "обосновывающей" претензии на земли всех соседей. Однако горе-авторы подобные тем, что уже успели накатать свои полные негодования и дешёвого агитпропа статьи, почему-то ни словом не упоминают о территориальных притязаниях Армении, которым уже не один десяток лет. Они у наших многоуважаемых авторов не вызывают беспокойства. Государственная политика Армении, направленная на воспитание всё новых и новых поколений, начиная в самой колыбели, в духе ненависти ко всему тюркскому, не вызывает у них смущения. Она почему-то не является источником расизма и агрессии.

Чёрт с ними, с государственной политикой и историографией. Непрекращающаяся вот уже 30 лет оккупация азербайджанских земель, начатая с митингов разъярённых толп, накрученных машиной армянского агитпропа, десятилетиями вливавшего в уши своих граждан концепции «многострадальности» и «необходимости отмщения», остаётся вне поля зрения подобных писателей. Ведь всё указанное настолько очевидно, что ничего нового, способного хоть как-то оправдать истинного агрессора, авторы сказать просто не смогли бы.

Как же получается, что пишущие длиннющие сумбурные опусы а-ля «мыслью по древу», не упоминают о том, чему посвящены целых четыре резолюции Совета безопасности ООН, в котором, кстати, Россия является постоянным членом? Как же получается, что авторы, претендующие на научность и по собственной глупости в чём-то обвиняющие Президента соседней республики, с которым у Президента России Владимира Путина очень близкие и дружественные отношения, что признают даже армянские авторы, не удосужились открыть хоть один источник по истории Кавказа и убедиться в том, что упомянутые области веками принадлежали азербайджанскому народу? Или демагогия о названиях существовавших на Кавказе ханств и государств, правопреемником которых является Азербайджан, раскручивалась так долго, что некоторые уже неспособны отличить чёрное от белого? В таком случае советую им заняться рассмотрением истории и историографии Германии, Италии, Японии, даже самой России и многих других государств, сформировавшихся путём объединения феодальных образований.

Впрочем, демагогия уже успела превратиться в популярный инструмент в руках российских СМИ. Раскручиваемая последние годы истерия вокруг Украины, США, не так давно – Турции приучила некоторых авторов решать некие задачи путём банального пустословия и популизма. Подобные приёмы понаставили им в глаза такое количество брёвен, что уже ничего и не видно. Не видно ставшей популярной деятельности некоторых индивидов по переписыванию истории Древней Руси с попутным выкидыванием всего столь неприятного местному глазу скандинавского, тюркского и монгольского, не видно набравших приличные обороты реваншистских настроений, не видно и демонизации всего западного. Но как только нужно начиркать пару антиазербайджанских строк на заказ – да ради Бога!

Сразу вспоминается и необходимость воздержания от агрессивных призывов, и недопустимость ревизионизма и реваншизма, и нежелательность усиления политико-исторического антагонизма. Словом, всё то, о чём в Армении давно и, по-видимому, надолго позабыли.

Но стоит взглянуть на всю раскручивающуюся истерию и с иной точки зрения. Она лишь подчёркивает уязвимость и слабость армянского руководства и всех причастных к нему. Не зря считается, что чем меньше собака, тем больше она лает. Однако сколько бы она ни лаяла, караван уверенно движется вперёд.

Слова Президента Азербайджана выражают чувства азербайджанского народа, всё то, что набралось там за многие годы несправедливости и страданий. Его слова остры, ибо заточены они иссякающим терпением азербайджанцев. Международное дипломатическое шапито, безрезультатно обсуждающее армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт уже более двух десятков лет в самых обтекаемых формулировках, в Баку никому уже неинтересно. Но у любой чаши есть края, и только миролюбие и великое терпение Азербайджана не позволяет ей переполниться. Пока ещё.

Фикрет Долуханов, обозреватель Trend

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