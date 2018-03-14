Как повлияют на отношения между Турцией и США новые назначения в Белом доме

Руфиз Хафизоглу

Не секрет, что за последние два года в отношениях Турции и США наблюдается негативный настрой, одна из главных причин которого связана с сирийской политикой Соединенных Штатов Америки. Как известно, Турция требует от США прекращения поддержки террористических организаций PYD и YPG в Сирии.

Анкара расценивает поддержку, оказываемую США PYD и YPG, как угрозу не только для своей национальной безопасности, но и для безопасности всего региона, так как эти группировки не скрывают намерения создать новое «курдское государство» на севере Сирии.

Ранее сообщалось, что во время визита в Турцию экс-госсекретаря США Рекса Тиллерсона стороны договорились о совместной борьбе против терроризма в Сирии.

Напомним, в ходе визита Тиллерсона в Анкару в феврале текущего года, турецкая сторона выдвинула Вашингтону ряд требований, в первую очередь о немедленном прекращении поддержки террористов из YPG. Анкара также подчеркнула необходимость того, чтобы Вашингтон воспринимал Турцию в качестве главного союзника по борьбе с терроризмом в регионе, а также содействовал ей в борьбе с террористической организацией РПК. По итогам встречи США и Турция достигли договоренности о совместной борьбе с РПК.

Кроме того, накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что 19 марта текущего года Турция и США обсудят вопрос сирийского Манбиджа. По его словам, в случае если террористы PYD покинут Манбидж, ВС Турции и США обеспечат стабильность в этом районе.

Отметим, почти все переговоры с турецкой стороной велись через Тиллерсона. Накануне, как известно, президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря, а его место займет директор ЦРУ Майк Помпео.

Стоит отметить что, Помпео свой первый зарубежный визит в качестве директора ЦРУ совершил именно в Турцию. Но это вовсе не говорит о его симпатиях к турецкому правительству.

Напомним, что после попытки военного переворота в Турции Помпео обвинил власти страны в создании «тоталитарной исламской диктатуры».

Помпео также является ярым противником Ирана и России, выступая с жесткими заявлениями в адрес Москвы и Тегерана.

Вне всякого сомнения, изменения во внешнеполитической структуре США отразятся на ситуации в регионе, в частности в Сирии.

В ходе намеченного на 19 марта визита в США главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу ожидается обсуждение ситуации в Сирии, в том числе вопроса о выводе террористов PYD и YPG из Манбиджа.

Назначение Помпео на пост госсекретаря не окажет позитивного влияния на ситуацию на Ближнем Востоке, включая военный конфликт в Сирии. Не исключено, что именно с его назначением США начнут проведение более жесткой политики в регионе.

Что же касается будущих отношений Турции и США, то вполне вероятно, что они будут омрачены новыми кризисами.

Руфиз Хафизоглу, глава Арабской службы новостей Trend

Твиттер: @rhafizoglu

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