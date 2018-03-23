Турция может начать военную операцию в Синджаре без Ирака

Руфиз Хафизоглу

Глубоко ошибаются утверждающие, что проведение военной операции «Оливковая ветвь» в течение почти двух месяцем свидетельствует о слабости турецкой армии, так как для Анкары одним из приоритетов являлись минимальные потере среди гражданского населения в Африне.

Если сравнить освобождение иракского Мосула или Ракки от террористов так называемого «Исламского государства» (ИГ), можно увидеть разницу в "культуре" войны.

Не было ни одного случая насилия и жестокости со стороны ВС Турции не только в отношении мирного населения, но и в отношении боевиков, которые сдались или попали в плен.

Несомненно, следующий этап действий Турции в Африне - это создание инфраструктуры в городе, кроме того, ожидается, что часть сирийских беженцев вернется в Африн.

Также Турция начала создавать в Африне городское управление, муниципалитет, местную полицию и силы безопасности.

Военная операция «Оливковая ветвь», которая была направлена на обеспечение безопасности юго-западных границ Турции, завершилась успехом. Но это не означает завершения борьбы с терроризмом.

Тем более что глава МИД Турции недавно заявил, что нельзя дать «остыть» военной операции против террористов.

А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что если правительство Ирака не в состоянии бороться с РПК, то ВС Турции самостоятельно начнут военную операцию в районе Синджара.

Синджар (Şingal, Şengal) - город на северо-западе Ирака, расположенный на территории провинции Найнава. Административный центр одноимённого округа. Округ граничит на северо-запада с территориями Сирии, которые находятся под контролем отрядов YPD и YPG. Террористы в основном используют данный коридор для продвижения на территории Ирака и Сирии.

После заявления Эрдогана в арабских СМИ появилась информация о том, что Багдад готов сотрудничать с Анкарой в вопросе проведения совместных военных операций против РПК на севере.

Но глава МИД Ирака Ибрагим аль-Джаафари заявил, что между Багдадом и Анкарой нет договоренности о совместной операции против РПК на территории Ирака. Аль-Джаафари призвал Турцию вывести войска из Башики в провинции Найнава.

По сути, военная операция против РПК на севере Ирака может укрепить позиции премьера страны Хайдера Джавад Аль-Абади, который смог одержать победу над террористами ИГ.

Несмотря на то, что РПК является реальной угрозой и для Ирака, заявления главы МИД этой страны на фоне предстоящих парламентских выборов можно рассматривать как вполне приемлемые.

Очевидно, что данное заявление направлено на внутреннюю аудиторию Ирака перед парламентскими выборами, которые назначены на 12 мая.

Не секрет, что после падения режима Саддама Хусейна все парламентские выборы в Ираке порождали немало проблем, которые даже превратились в шиитско-суннитское противостояние. К примеру, после выборов в конце 2005 года в Ираке началась гражданская война. Выборы в 2010 году в парламент усилили противостояние между суннитами и шиитами, политика тогдашнего премьер-министра Нури Малики, отвернувшегося от арабов-суннитов, привела к росту беспорядков. А после выборов в 2014 году значительную территорию Ирака захватило ИГ.

Учитывая положение Ирака, а также тот факт, что Анкара нацелена на полное уничтожение РПК, не исключено, что Турция в одиночку начнет военную операцию в Синджаре до парламентских выборов в Ираке.

На фоне всего происходящего возникает вопрос: почему именно Синджар.

Во-первых, как известно, Синджар является основным опорным пунктом РПК. Во-вторых, вблизи Синджара существует турецкая военная база.

Турция, начав военную операцию на севере Ирака в районе Синджара, планирует закрыть для террористов коридор между Сирией и Ираком.

Не исключено, что в рамках планируемой военной операции в Ираке ВС Турции очистят от террористов такой восточный сирийский город, как Дерик в провинции Эль-Маликия.

При этом не стоит забывать о позиции Ирана в вопросе Ирака. В случае начала ВС Турции военной операции в Ираке это также может привести к обострению отношений Анкары и Тегерана.

Руфиз Хафизоглу, глава Арабской службы новостей Trend

Твиттер: @rhafizoglu

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