Затулин служит политическим интересам армян, что бросает тень на азербайджано-российские отношения - депутат

БАКУ /Trend/ - Высказывания первого зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина в рамках недавнего официального визита в Армению еще раз подтвердили, что он инструмент в руках политической власти Армении, используемый против Азербайджана.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Насиров.

Насиров отметил, что, в частности, внимание привлекает отношение Затулина к словам Президента Ильхама Алиева на VI съезде правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) о сути апрельских боев, которое подтверждает, в какой степени он служит армянским интересам, и то, что он инструмент в руках армян.

«На пресс-конференции, проведенной 26 марта в парламенте Армении, Затулин, исказив правду об апрельских боях, перекладывает ответственность за начало этих событий непосредственно на Азербайджан. Якобы Азербайджан, не найдя другого места для применения вооружения, приобретенного у России, использовал его именно в апрельских боях, якобы Армения находилась в состоянии обороны и не нарушала режим прекращения огня. В то же время Затулин привлек внимание к высказываниям Президента Азербайджана о возвращении азербайджанцев на такие исторические земли, как Иреван и Зангезур, тем самым подтвердив свою зависимость от армянского лобби и политической власти Армении, а также что он выполняет их поручения. Эти факты еще раз показали, что в действительности Затулин был избран в Госдуму при поддержке армянского лобби, потому и служит непосредственно армянским интересам», - сказал депутат.

По его словам, такое поведение Затулина не вызывает удивления.

«Получая 11 ноября 2010 года от президента Сержа Саргсяна орден Почета, он уже являлся инструментом политических интересов армян. Это он также доказал своим участием в статусе наблюдателя в так называемых «парламентских выборах» в июле 2011 года, проведенных незаконным режимом, созданным на оккупированных территориях Азербайджана. Затулин друг сепаратистских режимов», - подчеркнул Насиров.

То, что Затулин служит политическим интересам армян, сказал в заключение депутат, бросает тень на сегодняшний высокий уровень азербайджано-российских отношений, и в то же время его поведение не соответствует политике России в отношении Азербайджана, являющегося лидирующим государством региона.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст:Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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