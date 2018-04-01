Открываются новые возможности для развития сотрудничества между Азербайджаном и Ираном - депутат

1 апреля 2018 20:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Визит Президента Ирана Хасана Рухани в Азербайджан и подписанные документы свидетельствуют о стратегическом характере отношений между двумя странами.
Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Насиров.

Насиров отметил, что повышение уровня сотрудничества важно для обеих стран.

«Стратегическое партнерство проявляет себя в том, что стороны поддерживают позиции другдруга в фундаментальных вопросах. Для Азербайджана самый фундаментальный вопрос связан с агрессивной и захватнической политикой Армении. Иран в данном вопросе поддерживает позицию Азербайджана, и данная позиция опирается на принцип территориальной целостности международного права. Иран не принимает другого, отличного от данного принципа. В то же время, Азербайджан поддерживает вопросы, связанные с Ираном в международных организациях, и это может являться показателем положительного развития двусторонних отношений. За последние четыре года президенты Азербайджана и Ирана встретились 11 раз. За этот период Президент Азербайджана Ильхам Алиев четыре раза совершал визит в Иран. Президент Ирана же за тот же период трижды был в Азербайджане. Эти показатели дают право говорить, что политический диалог между двумя странами находится на высоком уровне», - сказал депутат.

Депутат сказал, что связи между Ираном и Азербайджаном во многих областях, в том числе в культурной, гуманитарной, сферах транспорта, энергетики, туризма имеют высокие темпы развития.

«В сфере туризма началась новая тенденция развития. Азербайджанская сторона уже приняла решение об упрощении процесса выдачи виз. Это уже обеспечило приток туристов в страну. В 2017 году более 360 тысяч туристов из Ирана прибыли в Азербайджан. Кроме того, реализуется проект Север-Юг. Работы по проекту, связанные с азербайджанской стороной завершены. В рамках визита президента Ирана в Азербайджан подписано соглашение о финансировании строительства железной дороги Астара-Решт», - добавил Насиров.

По его мнению, нынешняя встреча президентов Азербайджана и Ирана откроет новые возможности для развития сотрудничества.

(Автор: Самир Али. Текст: Рауф Гулиев)

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