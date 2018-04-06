Реформы правительства Азербайджана в кратчайший срок обеспечили эффективные результаты - эксперт

Экономическая турбулентность последних лет – как на внутреннем, так и внешнем рынках, оказала серьезное влияние на стабильность финансовой системы Азербайджана. Мировое падение цен на нефть, начавшееся в 2014 году, стало одним из главных негативных факторов, повлиявших на финансовый сектор страны.

Однако этот негатив стал неким стимулом, придавшим импульс процессам диверсификации экономики, структурным реформам, которые по сей день реализуются в стране, затронув все сферы жизни государства. Уже сегодня проведенные реформы дают свои результаты, а в дальнейшем приведут к совершенствованию финансовой системы страны, вернув ей устойчивость и стабильность.

Сегодня хотелось бы, сосредоточив внимание на статистике, проанализировать текущую экономическую ситуацию.

Для начала приведем некоторые данные по ВВП страны за последние три года:

ВВП Номинальная среднемесячная заработная плата Индекс потребительских цен Среднегодовой, % Год Итого, млн. манат Темпы роста, % Итого, манат Темпы роста, % 2015 54 352,1 101,1 462 104,5 4 2016 59 987,7 96,2 494,3 107 12,4 2017 70 135,1 100,1 525 106,2 12,9

Данные Государственного комитета по статистике Азербайджана

Мы видим, что темпы роста после 2015 года стали снижаться. В результате девальвации в 2015 году пришлось в корне менять экономическую политику; Центральный банк предпринял усилия для достижения монетарной стабильности. Разумеется, было сложно вносить изменения оперативно, однако правительство нашло верное решение и сделало все необходимое для стабилизации экономической ситуации.

Ниже приведена таблица, которая показывает динамику инфляции с 2015 года:

Как видно из таблицы, за последний год уровень инфляции стабилизировался. Исходя из динамики можно утверждать, что дальнейшего повышения инфляции в стране не предвидится и в то же время наблюдается определенный рост ВВП. Грамотно используя определенные финансовые инструменты, государство сумело удержать рост инфляции и при этом улучшить показатели роста ВВП.

Ниже приведены показатели государственного бюджета за 2015-2017 годы:

Год Бюджетные доходы, млн. манат Бюджетные расходы, млн. манат Дефицит (-) Профицит (+) Объем ВВП (%) 2015 17 498 17 784,5 - 286,5 -1,2 2016 17 501,2 17 742,4 - 241,2 -0,4 2017 16 446,9 17 588,4 - 1 141,5 -1,6

Данные Центрального банка Азербайджана

В 2017 году наблюдался относительно высокий показатель дефицита по сравнению с предыдущими годами – это естественное следствие негативных экономических процессов. Однако адаптационный период уже пройден, и сегодня мы можем наблюдать некоторое экономическое оживление.

А теперь обратим внимание на номинальный и реальный эффективный курс национальной денежной единицы в процентном соотношении:

Год Номинальный эффективный курс (%) Реальный эффективный курс (%) 2015 89,7 110 2016 66,3 91,3 2017 65,9 94,2

Данные Центрального банка Азербайджана

Цифры указывают на определенную стабильность как реального эффективного, так номинального эффективного курса маната и говорят о том, что в Азербайджане имеются предпосылки к полной экономической стабилизации и совершенствованию финансовых институтов в 2018 году.

Далее приведем краткий обзор экономических прогнозов по Азербайджану на основе данных из отчетов международных организаций и из национальных источников. По прогнозам Центрального банка, инфляция в 2018 году составит шесть-восемь процентов. По данным министерства финансов, реальный ВВП должен вырасти до 1,5 процента. Международные организации - Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития – прогнозируют на 2018 год инфляцию на уровне от шести до десяти процентов, а рост реального ВВП – один-два процента.

Постдевальвационный 2016 год был весьма непростым, но именно тогда началось реформирование финансовой системы страны. В 2016 году темпы роста ВВП, впервые с 1995 года, снизились до минусового показателя, составив –3,1 процента. Естественно, трехкратное снижение цен на нефть поколебало финансовую стабильность в стране и привело к 13-процентной инфляции. Однако, если сравнивать с другими странами СНГ, то этот показатель выглядит не так плохо. В любом случае, государство нашло достойные решения для выхода из сложившейся ситуации. Удалось пережить кризис, извлечь из него надлежащие уроки, сумев придать новый импульс движению к экономическому процветанию с реализацией множественных структурных реформ и поиском путей экономической диверсификации. Об этом свидетельствует рост ВВП в 2017 году, стабильность монетарной системы, уверенное развитие товарно-рыночных отношений и др.

Ниже приводится график динамики цен на нефть в долларах США в соотношении с изменением ВВП страны:

Данные подготовлены на основе материалов Центрального банка Азербайджана и терминала Bloomberg.

График хорошо иллюстрирует так называемый «голландский синдром» - это негативный эффект, оказываемый укреплением реального курса национальной валюты на экономическое развитие в результате бума в отдельном секторе экономики. На практике этот эффект, как правило, связан с открытием месторождений полезных ископаемых или ростом цен на экспорт добывающих отраслей. Синдром назван «голландским», потому что его первый случай был зафиксирован в Нидерландах: на севере этой страны в 1959 году были открыты морские месторождения природного газа. Быстрый рост экспорта газа вследствие освоения месторождения привел к увеличению инфляции и безработицы, падению экспорта продукции обрабатывающей промышленности и темпов роста доходов в 70-х годах. Финансовое благополучие страны попало в зависимость от конъюнктуры мировых цен на газ.

В банковском секторе Азербайджана также произошли серьезные изменения. Центробанк поднял учетную ставку на манатные депозиты и гарантировал страхование любых вкладов на сто процентов. Этот шаг был призван вернуть доверие населения к национальной валюте, от которой после девальвации люди стремились избавиться. Кроме того, немало административных ресурсов было направлено на стабилизацию финансового рынка и повышения ликвидности банковских активов.

Данные Центрального банка Азербайджана

В какой-то степени Центральный банк сумел уменьшить давление и сохранить стабильность национальной денежной единицы на международном валютном рынке, остановить долларизацию экономики, в результате чего уже во второй половине 2017 года объемы долларовых кредитов и депозитов стали сокращаться. Естественно, банковский сектор также испытал негативное влияние падения цен на нефть; за короткий период из-за несоответствия минимальным требованиям регулятора были отозваны лицензии у 11 банков (сегодня в стране насчитывается порядка 30 банков). Сказались и такие факторы, как неплатежеспособность населения в период кризиса, ожидание новой девальвации, общее недоверие к банкам, упадок торговли. В результате действий Центробанка (поднятие учетной ставки по депозитам, стопроцентная гарантия страхования депозитов сроком на три года и т.д.) население стало (правда, с осторожностью) возвращаться к услугам банков. На сегодняшний день растут активы банковского сектора, а ликвидные активы достигли порядка 6,7 миллиарда манатов. В процессе реструктуризации сейчас находится крупнейший банк страны – Международный банк Азербайджана. В целом, государство проделало колоссальную работу по восстановлению стабильности национальной экономики. В первом квартале 2017 года курс доллара подскочил выше 1,9 маната, что стало тревожным сигналом, но принятые превентивные меры удержали и стабилизировали ситуацию на финансовом рынке.

Ниже приводится график курса маната к доллару за последние три года:

Данные Центрального банка Азербайджана

Проделанная государством за столь короткое время работа положительно повлияла на развитие коммерческого сектора в стране, способствовала консолидации и совершенствованию банковского сектора, дала толчок к оздоровлению и перезагрузке экономики страны в целом. Развитие ненефтяного сектора – ключевое направление экономики страны в нынешних условиях. Полная независимость от нефти, структурное и поэтапное развитие ненефтяного сектора, привлечение зарубежных инвестиций в инфраструктурные проекты, развитие туризма и информационных технологий – вот важнейшие направления развития экономики страны в посткризисный период.

Подводя итоги, отметим, что в результате «голландского синдрома» девальвация 2015 года стала серьезным испытанием на прочность для Азербайджана. Однако государство встало на путь радикальных перемен. Были проведены множество как экономических, так и структурных реформ, и сейчас наша экономика уже менее зависит от нефтяных средств, она обрела стабильность и уверенность. Не останавливаясь на достигнутом, государство продолжает поэтапное решать региональные экономические вопросы. В заключение будет уместно привести недавнее высказывание Президента Азербайджана Ильхама Алиева: «Все правительственные структуры должны работать так, словно у нас нет нефтяного фактора». Этот посыл еще раз подчеркивает приоритет ненефтяных отраслей.

Рустам Рустамов, эксперт-экономист.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.