Это низкобробная и изжившая себя тактика – Вугар Рагимзаде

13 апреля 2018 07:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/-Отчеты по итогам проведенных в нашей стране выборов, подготовленные миссиями наблюдателей Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеи Совета Европы, несправедливы и необъективны. Это их низкопробная и изжившая себя тактика.

Об этом сказал Trend главный редактор газеты "İki sahil" Вугар Рагимзаде.

"Сегодня в Азербайджане на самом высоком уровне обеспечено избирательное право граждан, являющееся главной составляющей прав и свобод человека. Мы становися свидетелями этого во время всех избирательных процессов, которые проходят в нашей стране. Все технические возможности обеспечиваются на самом высоком уровне, люди свободно и беспрепятственно участвуют в голосовании. В этом контексте президентские выборы, прошедшие в нашей стране 11 апреля, стали очередным успехом на пути демократического развития Азербайджана. В голосовании, в котором приняли участие 74,30 процента населения страны, Ильхам Алиев, набрав 86,03 процента голосов избирателей, в очередной раз был избран Президентом Азербайджана. Тем самым, народ проголосовал за светлое будущее своей страны. Однако некоторые круги, не способные переварить этот успех, пытаются запятнать прошедшие в демократических условиях выборы своей предвзятой позицией ",-сказал он.

Он отметил, что предвзятые отчеты наблюдателей от ОБСЕ и ПАСЕ подготовлены по заказу кругов, не желающих мириться с успехами нашей страны.

"Такого рода организации, используя в качестве инструмента права и свободы человека, оказывают давление на осуществляющую независимую политику страну и пытаются реализовать свои неблаговидные цели. Наша страна за период своего существования в качестве независимого государства не раз сталкивалась с таким отношением, однако не свернула с пути демократии и независимости. Считаю, что подобные отчёты не смогут повлиять на внутреннюю и внешнюю политику Азербайджана, а также на его растущий авторитет на международной арене", -подчеркнул он.

Он также добавил, что наряду с представителями БДИПЧ и ПАСЕ за ходом выборов в Азербайджане следили наблюдатели от множества иностранных государств и международных организаций.

"Они побывали на множестве избирательных участков и вживую наблюдали за ходом выборов. По итогам наблюдений в отчетах упомянутых наблюдателей, а также в авторитетных зарубежных СМИ, было озвучено немало позитивных и объективных мнений о прозрачности прошедших в Азербайджане выборов. К сожалению, наблюдатели от ПАСЕ вновь предпочли рассматривать наши успехи сквозь черные очки, высказали предвзятые мнения о ходе выборов. Полагаю, что данные отчеты были подготовлены задолго до выборов и не являются объективными", -подчеркнул он.

Рагимзаде обратил внимание на тот факт, что наблюдатели от БДИПЧ и ПАСЕ закрывают глаза на нарушения, имеющие место на выборах, проводимых в Армении и других странах, не озвучивают своей позиции по ним, а когда дело касается Азербайджана, демонстрируют несправедливое отношение.

"Они должны осознать, что азербайджанский народ сделал свой выбор. Они же пытаются пойти наперекор этом выбору, что неприемлемо и недопустимо",-подытожил он.

(Текст: Абдулрахман Юсубов)

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