Ближний Восток превратился в военный полигон Запада

17 апреля 2018 12:30 (UTC+04:00)

Руфиз Хафизоглу

Существует такая поговорка - "Тот, кто доминирует на Ближнем Востоке, сможет доминировать во всем мире".

К большому сожалению, мусульманские страны не осознают стратегической важности своих территорий. Военные конфликты на Ближнем Востоке, а также "призрак" опасности Ирана привели к тому, что в свое время арабские страны в надежде "спастись" от Ирана превратились в заложников США и западных стран.

Сегодня в 12 арабских странах, которые, можно сказать, превратились в военную базу Штатов, находится более 54 тысяч американских военнослужащих.

Помимо этого, в регионе также имеются военные базы Франции и Великобритании.

Военные базы США в арабских странах

На военной базе ВВС США Эль-Удейд в Катаре дислоцируется крупнейший контингент американских войск на Ближнем Востоке - как минимум 11 тысяч военнослужащих. Здесь находится штаб-квартира Центрального командования Вооружённых сил США и Командования ВВС США.

Другая военная база США - «Лагерь Доха» (Camp Doha), находится в Кувейте. Здесь дислоцируется свыше 10 тысяч американских военнослужащих. Военная база была основана в 1991 году и играла ключевую роль для вторжения в Ирак.

В Объединенных Арабских Эмиратах существует военно-воздушная база США под названием "Эз-Зуфра". Численность американских военных здесь не разглашается, но, по информации ряда арабских СМИ, это около пяти тысяч военнослужащих.

США также имеют военные базы в Омане, а в Бахрейне базируется штаб пятого флота, являющегося оперативным флотом ВМС США. В зону его ответственности входят западная часть Индийского океана и Персидский залив. В состав флота входят действующие на ротационной основе корабли Атлантического и Тихоокеанского флотов ВМС США.

США имеют восемь военных баз и на территории Сирии, где общая численность американских военнослужащих составляют 2 тысячи человек.

Наряду с США, в Эмиратах и Бахрейне также существуют военные базы Франции и Великобритании.

Как бы арабские страны не считали военные базы США и западных стран гарантом своей безопасности, эти военные базы в первую очередь представляют угрозу для самих арабских стран.

Вторжение в Ирак американцев с территории Кувейта показало, что США при необходимости могут использовать свои военные базы против арабских стран.

Руфиз Хафизоглу, заместитель главного редактора Trend

Твиттер: @rhafizoglu

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