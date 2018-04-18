Зачем Турции досрочные выборы?

Руфиз Хафизоглу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган всегда отличался от других политических лидеров тем, что неизменно выступал против проведения досрочных выборов.

Как известно, накануне лидер Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели в своем заявлении призвал турецкое правительство провести досрочные парламентские и президентские выборы.

По словам Бахчели, досрочные выборы должны быть проведены 26 августа текущего года.

В Турции в кулуарах всегда обсуждалось, что в стране ожидается проведение парламентских выборов в октябре этого года.

Сегодня после встречи президента с лидером MHP Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 24 июня.

«В ходе переговоров с главой Партии националистического движения Турции Девлетом Бахчели мы обсудили предложение провести досрочные президентские и парламентские выборы», - сказал Эрдоган.

Эрдоган отметил, что операции ВС Турции в Сирии и важные исторические события в регионе, главным образом в Сирии и Ираке, ставят Турцию перед необходимостью предпринять шаги по устранению политической неопределенности.

Возникает вопрос: зачем же Турции досрочные выборы?

Прежде всего, как известно, в отличие от других политических партий, MHP и Партия справедливости и развития (ПСР) договорились о единстве во время президентских и парламентских выборов, которые должны были пройти в 2019 году.

В январе 2018 года лидер MHP Девлет Бахчели отказался от выдвижения кандидатуры от партии на президентских выборах в пользу правящей Партии справедливости и развития.

Бахчели отметил, что MHP не станет выдвигать кандидата на президентских выборах в 2019 году. По словам лидера партии, MHP поддержит кандидатуру нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, если он примет решение участвовать в выборах.

Во-вторых, в отличие от других политических партий, в частности Республиканской народной партии (CHP), оппозиционной Демократической партии народов (HDP) и "İyi Parti" (İP), ПСР и MHP полностью готовы к проведению выборов.

Такой расклад сил и готовность MHP и ПСР говорят о том, что у других партий не остается ни единого шанса на победу на парламентских и президентских выборах.

Так как другие партии пока не определились с кандидатом на президентских выборах, можно сказать, что нынешний президент Турции одержит на них победу.

Но при все этом не стоит забывать, что Турция - страна политических сюрпризов. Так что не исключено, что на днях другие политические партии - CHP и HDP договорятся о коалиции во время парламентских выборов и выдвинут единого кандидата на пост президента страны.

Руфиз Хафизоглу, заместитель главного редактора Trend

Твиттер: @rhafizoglu

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