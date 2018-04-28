Насколько все «бархатно» в Армении?

28 апреля 2018 15:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ситуация, сложившаяся сегодня в Армении в результате революции, создала совокупность сложностей для дальнейшего существования страны. Со стороны все кажется предельно ясным и понятным. Армянский народ восстал против узурпированного властвования военного преступника, загнавшего страну в пропасть из-за амбиций на чужие территории. Революционные силы достигли поставленной цели – отставки Сержа Саргсяна с поста премьер-министра, и, казалось бы, на этом протесты должны были завершиться. Однако в действительности результатом стала самая настоящая путаница, имеющая несколько исходных вариантов. С момента освобождения поста премьера и начинается противостояние прозападных и прокремлевских сил за власть в Армении.

Несмотря на отставку Саргсяна, его окружение остается на своих местах. Поэтому «Бархатная революция», возглавляемая Николом Пашиняном, перешла в новую фазу теперь уже с новыми требованиями. Сегодня протестующие требуют проведения досрочных парламентских выборов, результатом которых должно стать назначение Пашиняна премьер-министром. Несомненно, это будет означать не что иное, как конец правлению Революционной Партии Армении (РПА). Тем не менее, осуществить задуманное будет не так просто. Для избрания Пашиняна премьером необходимы 53 голоса депутатов. Партия «Елк» имеет 9 мест в парламенте, в то время как у РПА – 105. Москва призывает к решению в рамках конституционного закона. Это означает, что премьером должен быть избран человек из РПА, сохраняющей большинство мест в парламенте. В таком случае, увеличивается вероятность избрания Карена Карапетяна, исполняющего в данный момент обязанности премьер-министра. Если это произойдет, Армению охватит новая волна всенародных протестов, и действующее правительство будет вынуждено применить силу. В свою очередь, попытка подавить новую волну революции обернется поддержкой Запада в пользу протестующих. У такого противостояния могут быть весьма плачевные итоги.

Однако, если народу удастся добиться внеочередных парламентских выборов, и затем Пашинян станет премьером, возникнет иная картина. Новое правительство пообещает народу «окно в Европу», но на деле осуществить это будет возможно лишь в ограниченной форме. Российская военная база останется в Гюмри, и, несмотря на все резкие заявления Пашиняна о необходимом выходе из ЕАЭС, Армения останется в таможенном союзе и в ОДКБ. Этого не произойдет из-за договора о союзничестве между странами [Россией и Арменией] и продолжающейся экономической блокады со стороны Азербайджана и Турции.

Конец правлению преступного карабахского клана и появление новых лиц в переговорах может сыграть на руку Азербайджану. Большинство протестующих понимает, что сегодня они оказались в такой непростой ситуации из-за оккупации Карабаха. Некоторые могут вспомнить достаточно радикальные высказывания Пашиняна по поводу нагорно-карабахского конфликта, но делать такие заявления, будучи депутатом и премьером – разные вещи. Достаточно вспомнить неоднократные антироссийские заявления Пашиняна и их недавнюю перемену в пользу сотрудничества с Россией. Поэтому, если пост премьера все же займет Пашинян, договоренность по Карабаху может быть достигнута.

Джавид Мамедзаде, политический аналитик

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