Турция проголосовала за развитие

25 июня 2018 00:48 (UTC+04:00)

Руфиз Хафизоглу

Выборы в Турции всегда отличались высокой явкой, и, как известно, на парламентских и президентских выборах, которые состоялись 24 июня этого года, явка избирателей составила 87 процентов, что является отличным показателем.

С первого дня объявления даты парламентских и президентских выборов не было никаких сомнений в том, что на президентских выборах победит нынешний президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, а на парламентских выборах - блок «Народное единство» (Cumhur İttifakı) [(Партия Справедливости и развития и Партия националистического движения (MHP)].

Как известно, Эрдоган набрал на президентских выборах 52,82 процента голосов избирателей, кандидат от Народной республиканской партии (CHP) Мухаррем Индже - 30,68 процента голосов, кандидат от «İyi Parti» Мэраль Акшенер - 7,44 процента голосов, кандидат Демократической партии народов (HDP) - Селахеддин Демирташ 7,44 процента голосов, кандидат от партии «Сеадет» (SP) Темель Карамоллаоглу - 0,89%, а кандидат от партии «Ватан» (Vatan Partisi) Догу Перинчек набрал 0,20% голосов избирателей.

Что касается парламентских выборов, блок «Народное единство» набрал 53,80 процента голосов избирателей, блок «MİLLET İTTİFAKI» с участием CHP, SP и «İyi Parti» 34,07%, а HDP - 11,08%. Остальные партии набрали 1,04 процента голосов избирателей.

Таким образом, ПСР будут представлять в парламенте страны 293, MHP- 49, CHP-146, İyi Parti - 46, а HDP - 66 депутатов.

Партия SP и Vatan Partisi не будут представлены в парламенте страны.

Интересным и немаловажным фактом на выборах в Турции является то, что сам Эрдоган набрал чуть меньше голосов, чем блок «Народное единство», а это говорит о том, что личность президента Эрдогана имеет особую важность в Турции.

Существует множество причин победы президента Эрдогана на выборах, но основная из них - это период экономических реформ, проводимых именно под руководством Эрдогана.

Кроме всего этого, в то время как другие кандидаты выступали против реализации таких глобальных проектов, как судоходный канал в Стамбуле, строительство третьего аэропорта в Стамбуле, а также развитие оборонной промышленности, Эрдоган всегда делал на них упор.

Одним словом, можно сказать, что народ Турции, переизбрав Эрдогана, проголосовал за развитие.

Руфиз Хафизоглу, заместитель главного редактора Trend
Твиттер: @rhafizoglu

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