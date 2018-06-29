Сигналы и ракеты из Баку: что быстрее дойдет до Еревана?

Прошедший 26 июня в Баку военный парад, приуроченный к столетию создания Вооруженных сил Азербайджана, стал демонстрацией растущей военной мощи страны.

Об этом доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Российского государственного гуманитарного университета, политолог, эксперт по Кавказскому региону Сергей Маркедонов написал для телеграм-канала telegra.ph.

По словам политолога, нынешний Азербайджан является правопреемником Азербайджанской Демократической Республики, и обращение к наследию первой национальной государственности есть неотъемлемая часть мемориально-исторической политики страны.

Отметим, что 2018 год ознаменовался также столетием создания Азербайджанской Демократической Республики – первого демократического государства на мусульманском Востоке. В связи с этим мировые лидеры, включая, к неудовольствию Еревана, и Президента США Дональда Трампа, прислали Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву многочисленные поздравления, что стало очередным свидетельством значимости дня 28 мая.

Комментируя парад, Маркедонов отметил, что в нём участвовало 4 тысячи военнослужащих национальной армии и других силовых структур, 240 единиц техники, беспилотники и другие технические новшества.

«Все для демонстрации того, что сегодня Баку располагает мощным потенциалом. Во-вторых, в параде участвовал расчет из турецких вооруженных сил. Заметим, демонстрация тюркской солидарности происходила на фоне электоральных успехов Реджепа Эрдогана и его партии. Связка Баку-Анкара позиционируется как важный элемент закавказского внешнеполитического ландшафта», – написал политолог.

Маркедонов обратил внимание на тот факт, что руководство Грузии, рассматривающее себя в качестве стратегического союзника ЕС, поспешило поздравить президента Турции, у которого с Брюсселем натянутые отношения.

Это, наряду с реализуемыми в регионе интеграционными проектами, является лишним показателем того, насколько трёхсторонний формат Турция-Грузия-Азербайджан важен для всех его участников и для региона в целом.

Российский эксперт отметил, что в ходе своего выступления перед проведением парада Президент Азербайджана намекнул также и на военно-техническую кооперацию не только с Турцией, но и с партнерами Армении по ОДКБ и ЕАЭС, что является немаловажным сигналом Еревану.

«Он [Президент Азербайджана], с одной стороны, усомнился в эффективности международного права. В противном случае, по его словам, Карабах и прилегающие районы уже вернулись бы под юрисдикцию Баку. С другой стороны, заявил о важности фактора силы и возможностях для наращивания вооружений при помощи дружественных стран», – отметил Маркедонов.

На фоне всего этого эксперт задаётся вопросом: означает ли подобная риторика готовность азербайджанского руководства применить все эти технические новшества здесь и сейчас?

«Однозначного ответа на этот вопрос нет, – считает эксперт. – Ильхам Алиев не раз демонстрировал, что умеет сочетать жесткую риторику и рациональную прагматичную политику», – пишет Маркедонов.

Баку посылал и продолжает посылать Еревану множество сигналов. Один из них был озвучен во время недавней «бархатной революции» в Армении: официальный Баку тогда выразил надежду, что новое руководство Армении займёт более конструктивную позицию, способствуя, тем самым, процессу урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Однако новое руководство страны решило абстрагироваться от процесса урегулирования: Пашинян сразу же заявил, что не в ответе за Нагорный Карабах и не намерен вести переговоры от имени сепаратистского режима. Армения, таким образом, фактически ставит переговоры в патовое положение.

Баку, очевидно, с таким положением дел мириться не намерен. Кто бы что бы ни говорил, военный вариант решения конфликта никогда не терял актуальность. Более того, он становится тем актуальнее, чем менее конструктивной становится позиция Еревана. И военным парадом 26 июня Баку в очередной раз продемонстрировал, что готов к любому повороту событий. Сигнал и вправду немаловажный. Пришло время армянскому руководству уже починить свои «приёмники» и принять его.

Фикрет Долуханов, обозреватель Trend

Твиттер: @FDolukhanov

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