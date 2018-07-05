Армянские вечера Соловьёва: кто стоит за нападками на российского депутата Савельева?

Не прошло и недели с проведённой в воскресенье в Джоджуг Марджанлы Джабраильского района конференции «Азербайджан - единственный союзник России на Южном Кавказе», как отголоски этого мероприятия добрались до театрализованных представлений небезызвестного Владимира Соловьёва.

Так, «русский патриот» со звучной фамилией Семён Багдасаров, запомнившийся скорее тем, что перекричал на российском телевидении самого Владимира Вольфовича, нежели абсолютно бесполезными четырьмя годами пребывания в Госдуме РФ, в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» призвал «уничтожить и изгнать» заместителя председателя комитета Госдумы России Дмитрия Савельева.

Напомним, что Савельев в ходе уже упомянутой конференции заявил, что Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов Азербайджана безоговорочно должны быть возвращены, после чего и превратился в объект нападок.

По словам депутата, в России осознают и разочарованы изменчивой политикой нового правительства Армении, в то время как в лице Баку Москва видит надежного союзника.

«Мы уверены в Азербайджане как в ближайшем союзнике. В силу этого мы продаем оружия на миллиарды долларов, так как знаем, что это оружие никогда не повернется в сторону России, а будет служить интересам двух государств», - сказал Савельев.

Помимо него в конференции в Джоджуг Марджанлы приняли участие известные представители российской общественности, в том числе лидер Международного Евразийского движения Александр Дугин, общественный деятель Максим Шевченко, помощник спикера Госдумы России Владислав Калхидов и другие.

Подобное мероприятие, разумеется, не могло не задеть «армянских друзей» России, умело перебирающихся из одного эфира в другой, якобы отстаивая интересы Кремля в передачах персонажей вроде Соловьёва. То, что такое безобразие творится на передаче Соловьёва, ради более успешного проникновения в умы населения притворяющегося русским и успевшим за последние 20 лет поменять и променять свои взгляды больше раз, чем сбросил килограммов, – не удивительно.

Армяне на передачах Соловьёва уже давно чувствуют себя хозяевами. Настолько, что крикун Багдасаров, научившийся, по-видимому, надрывать глотку в танковом училище и военно-политической академии, призывает «уничтожить» зампредседателя комиссии Государственной думы страны, в которую он в своё время перебрался из Узбекистана, против мигрантов из которого регулярно выступает!

Понятно, что «Багдасаровы» и «Кургиняны» оказываются на вещаемых по телевидению цирковых представлениях, рассчитанных на промывку мозгов неискушённых в тонкостях политического закулисья зрителей, не просто так. Как выяснилось ещё несколько лет назад из утекшей в сеть СМС-переписки замглавы управления внутренней политики Администрации президента РФ Тимура Прокопенко, он отслеживал (и помогал отбирать) гостей для программы «Поединок» Владимира Соловьева. Для этого Прокопенко постоянно держал связь с его бессменной помощницей Гаяне Амбарцумян.

Ещё одна армянская фамилия в окружении Соловьёва никого не должна удивлять, ибо ереванские пропагандистские круги заполонили медиапространство России. Как отметил в своё время российский журналист, председатель профсоюза журналистов «Журналистская солидарность» Игорь Яковенко, катастрофическое отсутствие общественного диалога в стране вызывает интерес к таким обманкам, как соловьевские «К барьеру» и «Поединок».

В таких условиях армянские пропагандисты чувствуют себя как рыба в воде, ведь единственное, что от них требуется, это открывать рты пошире и погромче кричать о том, как они любят матушку-Россию, не забывая попутно проталкивать проармянскую повестку.

Пока на российском телевидении обитают персонажи вроде Соловьёва, сколотившие деньги бизнесом, если так можно назвать то, чем занимался молодой 160-килограммовый Владимир на Западе, который безустанно поливают грязью, будут на нём и армянские «эксперты»-крикуны вроде Багдасарова, ибо рыбак, как известно, рыбака видит издалека. Ожидать от них чего-то иного, кроме дешёвых ангажированных спектаклей, нет смысла. Ещё в далеком 2008 году в интервью газете «Аргументы и факты» известный российский телеведущий Александр Гордон достаточно полно высказал своё мнение о главном пропагандисте российского ТВ, сказав, что к Соловьёву у него всего одна претензия – глубокое чувство вины, которое заключается в том, что именно Гордон и привёл его на телевидение.

Не стоит уделять излишне много внимания тем, кого здравомыслящие люди и в самой России уже не воспринимают всерьёз. Лучше задуматься о том, какие у нас есть механизмы защиты своих друзей? Угрозы, даже озвученные устами Багдасаровых, этими самыми устами зарабатывающих, всё же остаются угрозами. Если мы будем позволять всем кому ни попадя безответно устраивать нападки на наших друзей, ни к чему хорошему в долгосрочной перспективе это не приведёт.

Россию и Азербайджан связывает очень многое. И несмотря ни на что, между этими двумя странами всегда существовали особые взаимоотношения. Кучке пропагандистов и крикунов, разумеется, не под силу повлиять на стратегическое партнёрство Москвы и Баку. Тем более что в Кремле всё отчётливее осознают сущность ереванской политики и значимость Азербайджана для России. И не последнюю роль в этом сыграли люди вроде Савельева.

Собственно, Савельева армяне как в Москве, так и в Ереване невзлюбили давно и очень сильно. Устраивать нападки на друзей Азербайджана уже вошло в привычку многих армян. Всё положительное об Азербайджане вызывает крайне острую, болезненную реакцию некоторых носителей фамилий на «-ян» и производных, как, к примеру, недавний репортаж о Карабахе болгарского телеканала bTV. Таким образом, фрустрацию армян можно использовать как индикатор собственных успехов. Вопли Багдасаровых, как реакция, подобны уползанию амёб от соли. Чем больше они кричат, тем более успешными мы можем считать собственные действия.

Фикрет Долуханов, обозреватель Trend

Твиттер: @FDolukhanov

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