Азербайджан заинтересован в поставках вооружения из Франции - политолог

10 июля 2018 19:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Из-за продолжения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта Азербайджан заинтересован в расширении поставок оружия, в том числе и из Франции.

Об этом, как передаёт «Вестник Кавказа», заявил политолог Арзу Нагиев, комментируя вопрос снятия Францией запрета для военно-промышленных компаний своей страны на продажу продукции оборонного назначения Азербайджану.

«В последнее время нас в основном интересовала новейшая техника, которой можно будет воспользоваться азербайджанской армии – оружие, которое соответствует стандартам НАТО. Разумеется, это в дополнение к закупкам оружия в России, Пакистане, Турции и других странах. То, что нам нужно сегодня для ведения наземных и воздушных боевых действий, – это беспилотники. Конкретный список закупок будет определен минобороны после переговоров с французской стороной», - сказал Нагиев.

Политолог отметил, что Франция является продавцом оружия мирового уровня, а Азербайджан является страной-покупателем, причем не участвующим ни в одном военном блоке и ведущим самостоятельную политику в плане военно-технического сотрудничества.

«Я думаю, поэтому Париж и отменил устаревшее эмбарго на продажи вооружений Азербайджану. Есть здесь и другой бизнес-интерес: в последнее время США и их союзники угрожают российским компаниям и их контрагентам новыми санкциями за торговлю оружием. Если эти санкции действительно будут введены, тогда место России на азербайджанском рынке сможет занять Запад, и Франция стремится быть здесь среди первых», - добавил Нагиев.

Отметим, что власти Франции, как передаёт «Интерфакс», отменили запрет для военно-промышленных компаний страны на продажу продукции оборонного назначения Азербайджану.

На предстоящей международной оборонной выставке ADEX-2018, которая пройдет в Баку 25-27 сентября, ВПК Франции будет представлен в широком формате.

В частности, на ADEX-2018 будут представлены такие ведущие компании, как MBDA Systems, CIFAL Group, Naval Group, Airbus Defense, Etienne Lacroix, Nexter Systems, Proengin, Thales и др.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @FDolukhanov

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