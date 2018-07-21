Пашинян боится промахнуться?

Армения будет готова идти на уступки в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, как только убедится, что и Азербайджан готов на уступки со своей стороны.

Таким откровением поделился с армянской общественностью премьер-министр страны Никол Пашинян.

О каких именно уступках со стороны официального Баку идёт речь, премьер не поведал, желая, видимо, придать загадочности своему заявлению. Смущают Пашиняна, как он выразился, "милитаристские заявления" Азербайджана. Если постараться увязать желание Пашиняна видеть уступки с нежеланием слышать "милитаристские" речи, можно прийти к выводу, что премьер-министр Армении ожидает, что Азербайджан расформирует вооружённые силы или же, как минимум, отведёт их от линии соприкосновения войск и напрочь забудет об оккупированных территориях.

Очевидно, что подобные ожидания бесконечно далеки от реальности и официальный Баку будет продолжать наращивать военную мощь до тех пор, пока продолжается оккупация территорий страны.

Но, быть может, Пашинян говорил о неких иных уступках? Может быть, Армения ожидает от Азербайджана уступок по сути урегулирования?

Однако, откровенно говоря, не совсем понятно, на какие уступки может пойти Баку, если территории находятся под контролем марионеточного сепаратистского режима.

Возможно, речь идёт о статусе собственно Нагорного Карабаха. Однако эта тема обсуждалась так много раз, что поднимать её вновь - себя не уважать. Официальный Баку не раз заявлял, что разговор о статусе можно будет вести тогда, когда будут освобождены оккупированные территории и возвращены на свои земли сотни тысяч азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев.

В очередной раз мы становимся свидетелями того, что диаметрально противоположные позиции сторон приводят к полнейшей неспособности понять суть проблемы. Баку настаивает на том, что в любом случае урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно происходить в рамках территориальной целостности Азербайджана, в то время как Ереван утверждает, что "независимость" Нагорного Карабаха не будет предметом обсуждений. Но без обсуждений тут никак не обойтись.

Более того, в первую очередь Армении следует начать процесс с уступок, а именно - отказаться от бредовой концепции так называемого "пояса безопасности". Это, в отличие от разглагольствований о необходимости участия в переговорах "третьей стороны", стало бы реальным жестом доброй воли, который, разумеется, привёл бы к демилитаризации региона и налаживанию реальных обширных контактов между двумя общинами Карабаха впервые за столько лет.

О необходимости деоккупации азербайджанских территорий без предусловий ясно говорится в четырёх резолюциях Совета Безопасности ООН. Уберём их в сторону: простейшая логика подсказывает, что неприемлемо и нерационально захватывать чьи-либо территории под абсолютно любым предлогом, а потом требовать взамен уступок, рассчитывая, что противоположная сторона будет тихо-молча мириться с положением дел. Не нужно читать резолюции международных организаций, чтобы понять, что подход "отжал - не отдам" в XXI веке неприемлем. Если же подобная политика в духе поведения вороватых ребят ночью в подворотне кажется Еревану нормальной, то почему его смущает то, что кто-то может искренне захотеть сломать нос "гопникам"?

Как видно, очередное заявление Никола Пашиняна явно не направлено на снижение напряжения и не будет способствовать ускорению урегулирования конфликта. Есть тут ещё одна возможность: есть вероятность, что разрешение конфликта, а точнее участие в данном процессе, Пашиняну в принципе неинтересно. Не будем забывать, что Пашинян, как говорил и сам, является временным премьером. Вся его деятельность с самого начала была направлена на решение внутренних социально-экономических проблем.

Нагорно-карабахский конфликт является настолько обширной и сложной проблемой, что её явно не решить даже за полный премьерский срок. С другой стороны, вмешавшись в процесс урегулирования и допустив хоть малейшую ошибку, Пашинян может забыть о своей политической карьере в Армении навсегда.

Так зачем же ему рисковать? Нет сомнений в том, что любой промах на карабахском фронте противники премьера, которые с самого начала говорили о его некомпетентности в решении подобных вопросов, превратят в козырь и умело разыграют против него. Едва ли Пашиняну хочется играть в покер с Республиканской партией Армении на поле нагорно-карабахского урегулирования. Гораздо безопаснее попросту абстрагироваться от проблемы и сохранить патовое положение в урегулировании.

И подобное предположение, кстати, позволяет совсем по-другому взглянуть на далёкие от конструктивизма заявления журналиста… то есть премьер-министра Армении о необходимости участия в переговорах представителей сепаратистского режима.

Печально, если так дела и обстоят, ибо это значило бы, что во главе Армении вновь оказался человек, у которого недостаточно политической воли для того, чтобы засучить рукава и взяться за дело всерьёз. Лица в Ереване меняются, а проблема как существовала двадцать с лишним лет назад, так существует и поныне. Всё та же риторика, всё то же нежелание проявить конструктивность. И не стоит жаловаться на "милитаристские заявления" Баку: то, что в Азербайджане столько лет терпеливо ждут, когда в руководстве Армении у кого-нибудь наконец-то появится совесть и всё ещё стараются верить в мирные переговоры, - само по себе огромная уступка. Не стоит этим злоупотреблять.

Фикрет Долуханов, обозреватель Trend

Твиттер: @FDolukhanov

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