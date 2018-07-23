Развитие азербайджанских медиа находится в центре внимания Президента Ильхама Алиева – главред

23 июля 2018 11:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Развитие азербайджанских медиа, как и других сфер страны, находится в центре внимания Президента Ильхама Алиева, сказал Trend член правления Совета печати, главный редактор газеты İki sahil Вугар Рагимзаде.

Он отметил, что Президент Ильхам Алиев, продолжая политику общенационального лидера Гейдара Алиева, всегда с большим вниманием относится к развитию СМИ и укреплению их материально-технической базы.

«Недавно соответствующим указом главы государства для оказания финансовой помощи газетам, которые публикуются в стране, Фонду государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте из Резервного фонда Президента в государственном бюджете на 2018 год был выделен один миллион манатов. Это еще раз свидетельствует о том, что государство заинтересовано в развитии независимых СМИ и предпринимает для этого все необходимые шаги. Должен отметить, что выделение по инициативе главы государства финансовой помощи газетам уже приняло систематический характер», - сказал Рагимзаде.

Он отметил, что функционирование в Азербайджане большого количества СМИ демонстрирует, что свобода слова и печати в стране обеспечиваются на уровне международных стандартов.

Кроме того, безвозмездное предоставление квартир журналистам в Азербайджане сегодня является в мире первым событием подобного рода, сказал Рагимзаде.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Туран)

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