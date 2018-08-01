Азербайджан станет транспортной артерией между регионами Центральной Азии, Каспия и Черного моря - эксперт

БАКУ/Trend/ - Реализация масштабного железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс (БТК) уже вызывает активный интерес к Азербайджану ряда европейских стран, что сулит Баку перспективы открытия новых транспортных маршрутов.

Накануне в интервью Trend посол Румынии в Азербайджане Дан Янку заявил, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) окажет положительное влияние на создание транспортных маршрутов между регионами Центральной Азии, Каспия и Черного моря.

По его словам, Румыния и Азербайджан разделяют общие интересы, особенно когда речь идет о проектах, имеющих стратегическое значение, таких как транспортный коридор Восток-Запад.

В беседе с Trend, комментируя высказывания румынского дипломата, российский аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов отметил, что новые транспортные маршруты между указанными регионами представляют большую важность с точки зрения экономической целесообразности.

По мнению аналитика, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс открывает серьезные экономические перспективы не только для Баку, но и всего региона.

«Инициатива, предложенная румынской стороной по разработке Каспийско-Черноморского транспортного коридора, является своевременной и продуманной, особенно учитывая фактор расширения коридора Восток-Запад через Черное море. На мой взгляд, такой подход окажет положительное влияние в плане усиления региональных связей, что, в свою очередь, принесет стабильность и безопасность региону. Параллельно практическая реализация этой идеи будет соответствовать интересам всех стран-участниц проекта. Разумеется, для Азербайджана как основного игрока в Южно-Кавказском регионе это сулит финансовые, а также политические бонусы», - сказал аналитик, добавив, что в перспективе Азербайджан может стать транспортной артерией между регионами Центральной Азии, Каспия и Черного моря

По мнению Пятибратова, за счет развития своей железнодорожной инфраструктуры Азербайджан фактически становится главным транспортным хабом региона, так как по территории страны проходит не только железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, но и другой мегапроект - Север-Юг, участие в котором принимает Россия.

Он отметил, что эти два крупных проекта конкурируют между собой, что в принципе выгодно для Азербайджана, потому что у Баку как фактора геополитической и экономической конкуренции усиливается региональная значимость и вероятность выхода на европейские рубежи.

По оценкам аналитика, проект БТК привлекателен и для российской стороны в качестве направления для транзита грузов по новому железнодорожному маршруту.

Отметим, что открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялось 30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

Восток-Запад, или Транскаспийский международный транспортный маршрут (TМТM) предназначен для роста грузоперевозок как из Китая в Турция и страны Евросоюза, так и в обратном направлении. Управление и развитие данного транспортного маршрута осуществляется консорциумом, созданным странами-участницами - это Китайские железные дороги (в Китае), KTZ Экспресс (в Казахстане), Каспийское морское пароходство (на Каспии), ADY Экспресс (в Азербайджане) и Trans Qafqasus Terminals (в Грузии).

( Автор: Матанат Насибоваю Редактор: Ирина Парфёнова)

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