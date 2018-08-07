Россия должна более жестко отреагировать на выпады Армении - эксперт

7 августа 2018 15:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - После серьезных выпадов армянского руководства против ОДКБ одного заявления российской стороны недостаточно, думается, пора уже поставить вопрос о том, является ли Армения достаточно надежным союзником.

Об этом сказал Trend известный российский эксперт, публицист и общественный деятель Дмитрий Верхотуров, комментируя последние события в Армении, направленные против российской политики, а также недавнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Напомним, что российский министр выступил с жестким заявлением в адрес официального Еревана, отметив, что события в Армении (арест экс-президента Роберта Кочаряна и уголовное преследование генсека ОДКБ Юрия Хачатурова) идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования своих политических предшественников.

По мнению российского эксперта, непосредственная причина ареста Кочаряна и других - это борьбе за власть, а точнее за укрепление власти в Ереване.

«Пашинян таким образом устраняет всех политических конкурентов, которые могли бы ему в ближайшее время бросить вызов. Отчасти это совпало с тем, что арестованные политики имеют пророссийскую ориентацию, и, несомненно, действия армянского премьера направлены и против России. По существу уголовное преследование действующего главы ОДКБ - это подрыв данной организации, парализация ее руководства, то есть шаг явно недружественный, если не сказать больше. Если такие инциденты происходят в мирное время, то чего же можно ожидать от «нашего союзника» в более сложной ситуации?», - сказал Верхотуров.

По его мнению, Пашинян поставил ОДКБ в сложное положение, и этот инцидент для Москвы должен стать серьезным сигналом.

(Автор: Матанат Насибова)

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