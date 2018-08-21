Готовность налаживать диалог - главный фактор стимулирования переговорного процесса по Нагорному Карабаху - российский эксперт

БАКУ /Trend/ - Главными факторами, которые позволили бы стимулировать переговорный процесс по Нагорному Карабаху, остаются готовность сторон налаживать двусторонний диалог, слышать оппонента и идти на компромиссы, считает российский эксперт, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров.

Сегодня нет необходимости менять существующий формат Минской группы ОБСЕ (Россия-США-Франция), сказал в интервью AzerNews и Trend Федоров, комментируя интенсификацию переговорного процесса по Нагорному Карабаху.

«На мой взгляд, такой необходимости сейчас нет. Существующий формат остается наиболее уместным", - сказал он.

Федоров отметил, что многие региональные державы имеют свои интересы в конкретном исходе переговоров по Нагорному Карабаху, или же наоборот, в преднамеренном затягивании конфликта.

Что касается внутренней ситуации в Армении, по прогнозам эксперта, правительство Пашиняна в ближайшие несколько месяцев будет занято внутренними проблемами, экономической ситуацией и иными актуальными вопросами.

«Армения, несмотря на произошедшие перестановки в политическом руководстве страны, остается во многом экономически зависимой от России. А потому и резких шагов, во всяком случае в ближайшее время, во внешней политике Армении не последует. Тем не менее общий внешнеполитический курс в перспективе, скорее всего, будет ориентироваться на Европу и Запад в целом», - сказал Федоров.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Матанат Насибова)

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