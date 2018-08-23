Каспийская Конвенция увеличит экономическую активность региона - эксперт

БАКУ /Trend/ - С подписанием Конвенции по правовому статусу Каспия все страны каспийской пятерки могут заниматься добычей нефти и газа на шельфе Каспийского моря, будучи твердо уверенными, что ничто не подорвет существующие договора и сложившиеся условия в регионе.

Такое мнение высказала Trend замдиректора Института политических исследований, российский политолог Дарья Гревцова.

По словам эксперта, каспийская Конвенция – это прочный правовой фундамент для сотрудничества пяти государств по вопросам, затрагивающим сферу Каспия, в частности, представителей бизнеса этих пяти государств, поскольку она разрешает ранее не определенные моменты с правовым регулированием в этом регионе.

«Сейчас все четко и ясно и препятствий правового характера нет. Соответственно, самое важное направление – это нефтегазовое направление. А это, в свою очередь, очень привлекает инвесторов, снижает риски и, в том числе, снижает стоимость кредитов, а при снижении стоимости кредитов происходит еще и удешевление себестоимости проектов, и общее улучшение бизнес показателей. Поскольку бизнесы всегда находятся на разном уровне рентабельности, то сейчас возникает, ко всему прочему, большой класс проектов, которые ранее не могли быть реализованы, потому что из-за правовой неопределенности для их реализации приходилось брать кредиты по более высоким процентам, что мешало им выходить в плюс и получать большую прибыль», - пояснила политолог.

По словам эксперта, сегодня, с более низкими процентными ставками по кредитам, получается, что бизнес выходит на более высокий уровень рентабельности, следствием чего будет увеличение количества проектов.

«Схожие тенденции мы наблюдаем также в транспортно-логистическом и инфраструктурном секторах. Там довольно много всевозможных маршрутов разного типа: маршруты нефтегазовых трубопроводов, маршруты товаров, наиболее известным из которых является транспортный коридор «Север-Юг», идущий по маршруту юг Индии – Иран - Азербайджан - Россия - северные страны Евросоюза. Кроме этого, сейчас уже видно, что начинаются переговоры об энергетическом проекте переброски электроэнергии по южному коридору в формате Россия – Азербайджан- Иран. Это значительно увеличивает экономическую активность и означает, что в регионе в целом идет экономическое оживление. Таким образом, подписание этой Конвенции принесет миллиардные доходы ее участникам», - считает Гревцова.

Что касается армяно-азербайджанского конфликта, то, по мнению российского эксперта, Азербайджан последовательно укрепляет свои позиции на протяжении последних 20 лет, а с подписанием Каспийской Конвенции у Азербайджана значительно увеличатся экономические ресурсы, после, того как предстоящие бизнес - проекты будут реализованы.

Напомним, что 12 августа главы на V саммите глав государств прикаспийских стран каспийской пятерки подписали в Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского моря - исторический для региона документ, работа над которым велась два десятилетия, с 1996 года.

Подписи под конвенцией на торжественной церемонии, которая прошла в Актау после окончания пятого Каспийского саммита, поставили Президент России Владимир Путин, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и Президент Ирана Хасан Роухани.

Руководители соответствующих структур прикаспийских государств подписали другие важные документы, вытекающие из этой конвенции.

В частности, Протокол о сотрудничестве в области борьбы с организованной преступностью на Каспийском море, Соглашение между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве, Соглашение между правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в области транспорта, Соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море и Протокол о сотрудничестве.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.