Визит немецкого канцлера в Баку откроет новые возможности для сотрудничества Азербайджана и Германии - эксперт

БАКУ /Trend/ - Визит немецкого канцлера Ангелы Меркель в Азербайджан и регион в целом подтверждает интерес Европы к выстраиванию партнерских отношений со странами Южного Кавказа, считает европейский эксперт по вопросам экономики Игорь Царанич.

"Германия заинтересована в усилении перспективных торгово-экономических отношений с Азербайджаном как ведущей и развитой страной региона", - сказал Trend в субботу Царанич.

Он отметил, что Германия, как и большинство европейских стран, поддерживает реализацию масштабных энергетических проектов, реализуемых Азербайджаном. "И я думаю, что в рамках визита немецкого канцлера в Баку обсуждались очень важные аспекты взаимодействия, связанные с поставками газа в Европу, а также с перспективой дальнейших связей в сфере энергетики", - сказал Царанич.

Азербайджан заявил о себе на международной арене как гарант энергетической безопасности Европы, и этот факт очень важен и ценен для Германии как ведущей страны Европейского союза, сказал эксперт, отметив, что между двумя странами налажены торгово-экономические контакты в сфере предпринимательства.

По его словам, визит немецкого канцлера в Азербайджан откроет новые возможности для дальнейшего сотрудничества Баку и Берлина.

На сегодняшний день в Азербайджане действует свыше 200 компаний с немецким капиталом. По данным Государственного таможенного комитета, по итогам первой половины 2018 года товарооборот между Азербайджаном и Германией составил 805,36 миллиона долларов. Экспорт азербайджанской продукции в Германию составил 421,06 миллиона долларов. За год товарооборот между странами и экспорт из Азербайджана в Германию выросли почти вдвое. Германия является пятым по объему внешнеторговым партнером Азербайджана.

(Автор: Матанат Насибова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.