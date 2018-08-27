Визит немецкого канцлера в Баку откроет новые возможности для сотрудничества Азербайджана и Германии - эксперт

27 августа 2018 11:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Визит немецкого канцлера Ангелы Меркель в Азербайджан и регион в целом подтверждает интерес Европы к выстраиванию партнерских отношений со странами Южного Кавказа, считает европейский эксперт по вопросам экономики Игорь Царанич.

"Германия заинтересована в усилении перспективных торгово-экономических отношений с Азербайджаном как ведущей и развитой страной региона", - сказал Trend в субботу Царанич.

Он отметил, что Германия, как и большинство европейских стран, поддерживает реализацию масштабных энергетических проектов, реализуемых Азербайджаном. "И я думаю, что в рамках визита немецкого канцлера в Баку обсуждались очень важные аспекты взаимодействия, связанные с поставками газа в Европу, а также с перспективой дальнейших связей в сфере энергетики", - сказал Царанич.

Азербайджан заявил о себе на международной арене как гарант энергетической безопасности Европы, и этот факт очень важен и ценен для Германии как ведущей страны Европейского союза, сказал эксперт, отметив, что между двумя странами налажены торгово-экономические контакты в сфере предпринимательства.

По его словам, визит немецкого канцлера в Азербайджан откроет новые возможности для дальнейшего сотрудничества Баку и Берлина.

На сегодняшний день в Азербайджане действует свыше 200 компаний с немецким капиталом. По данным Государственного таможенного комитета, по итогам первой половины 2018 года товарооборот между Азербайджаном и Германией составил 805,36 миллиона долларов. Экспорт азербайджанской продукции в Германию составил 421,06 миллиона долларов. За год товарооборот между странами и экспорт из Азербайджана в Германию выросли почти вдвое. Германия является пятым по объему внешнеторговым партнером Азербайджана.

(Автор: Матанат Насибова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан усилит продвижение отечественной продукции в ОАЭ (Эксклюзив)
Бизнес 07:17
Глава МИД Германии заявил о намерении пересмотреть отношения с США
Европа 06:15
Уровень газификации в Азербайджане составляет 95% – глава SOCAR
Энергетика 01:03
Президент Ильхам Алиев: Я хочу, чтобы в каждом уголке Азербайджана люди жили еще лучше, уровень их жизни рос
Политика 00:38
Ангела Меркель: Германия может принять участие во всех желаемых Азербайджаном сферах
Политика 26 августа 03:49
Германия продолжит свои усилия для урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе резолюций СБ ООН - канцлер
Нагорно-карабахский конфликт 26 августа 00:34
Лента новостей
Для кыргызов тема Алтая имеет символическое значение - Жээнбеков
Кыргызстан 11:39
Названы лучшие смартфоны 2018 года (ФОТО)
Интересное 11:24
МВД Турции сообщил о ликвидации свыше 20 террористов
Турция 11:21
Израиль открыл КПП "Эрез" на северной границе сектора Газа
Израиль 11:11
Двое погибли в Таджикистане при нападении вооруженных афганских нарушителей
Таджикистан 11:10
Турция заинтересована в росте числа туристов из Китая – министерство
Туризм 11:04
Росэксимбанк профинансирует строительство Ташкентского металлургического завода
Узбекистан 10:47
Иран может помочь Сирии в разработке вооружения
Политика 10:41
PASHA Bank предлагает для клиентов МСБ новый продукт расчетно–кассового обслуживания на пакетной основе
Бизнес 10:41