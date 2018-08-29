Заявление Меркель увеличивает надежды на справедливое урегулирование нагорно-карабахского конфликта - политолог

БАКУ /Trend/ - Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Азербайджан, ее встреча с Президентом Ильхамом Алиевым, встреча с бизнесменами, озвученные мнения и заявления внесут вклад в отношения между Азербайджаном и Германией, дальнейшее укрепление и усиление взаимных связей.

Об этом в понедельник сказал Trend доктор юридических наук, проректор Академии государственного управления при Президенте Азербайджана Мехди Абдуллаев.

Абдуллаев отметил, что между Азербайджаном и Германией на протяжении долгих лет существуют добрые отношения. В частности, в нагорно-карабахском вопросе Германия демонстрирует справедливую позицию.

"Вовсе не случайно, что Германия - одна из немногочисленных и первых стран Запада, которая дает политико-правовую оценку армяно-азербайджанскому конфликту на уровне парламента - Бундестага, осуждает армянскую агрессию. В течение многих лет озвучивались мнения, предложения по привлечению как братской Турции, так и Германии к сопредседательству в Минской группе ОБСЕ, и эти предложения все еще на повестке", - сказал проректор Академии.

По его словам, неслучайно, что на пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что они желают участия в урегулировании нагорно-карабахского конфликта также Германии.

"Ангела Меркель сказала: "Мы продолжим нашу деятельность в Минской группе в связи с нагорно-карабахским вопросом. В этот раз я посетила обе страны и таким образом сформировалось ясное представление о срочности разрешения вопроса и о том, как он должен быть урегулирован. Мы активизируем наши усилия, все стороны должны участвовать, чтобы был найден путь решения, и мы внесем свой вклад в это". До сегодняшнего дня звучало множество заявлений по карабахскому конфликту, множество обещаний, однако не было результата. Но эти слова Ангелы Меркель увеличивают наши надежды на процесс справедливого урегулирования карабахского конфликта мирным путем, путем переговоров", - добавил он.

Политолог также сказал, что Азербайджан - открытая и прозрачная страна, заинтересованная в построении со всеми двусторонних и многосторонних связей, и всегда демонстрировала свои намерения в этом направлении, предпринимала важные шаги. Азербайджан выступает в качестве сторонника построения со всеми равноправных отношений. Азербайджан заинтересован в искреннем, открытом сотрудничестве со всеми и ждет соответствующего отношения от противоположной стороны, сказал он.

В заключение Абдуллаев отметил, что визит Ангелы Меркель, по его мнению, служит и будет служить интересам обеих стран и народов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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