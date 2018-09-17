Ереван пытается дороже продать свою лояльность и вассальность – российский эксперт

17 сентября 2018 14:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ереван пытается дороже продать свою лояльность и вассальность, деликатно именуемую дружбой, сказал в интервью Trend и Azernews основатель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков.

Эксперт отметил, что переориентация Еревана с Москвы на Вашингтон также коснется и вопроса решения нагорно-карабахского конфликта.

«Запад и прежде участвовал в процессе урегулирования конфликта (и в формате Минской группы ОБСЕ, и посредством отдельных проектов), однако именно Россия предложила наиболее реальный план, максимально учитывающий интересы конфликтующих сторон. Осуществление плана на практике тормозила армянская сторона, затягивая процесс выставлением априори неисполнимых условий. В настоящее время Ереван пытается дороже продать свою лояльность и вассальность, деликатно именуемую дружбой», - сказал Арьков.

По словам эксперта, очевидно, что новые армянские власти шантажируют Москву, по крайней мере, предпринимают такую попытку.

Заявление Пашиняна о включении так называемой «Нагорно-карабахской республики» в состав Армении де-юре можно расценивать как часть шантажа России, сказал Арьков.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
МАГАТЭ и Россия подписали договор по транспортировке урана в Казахстан
Казахстан 15:08
Премьер Венгрии обсудит с Путиным вопросы энергетики и экономику
Европа 14:32
У России нет данных о передаче Израилем в МАГАТЭ документов по Ирану
Россия 12:49
Дмитрий Песков: Контакты лидеров России и Ирана пока не планируются
Политика 12:05
Минобороны опровергло Пашиняна: Азербайджан не нес никаких потерь
Нагорно-карабахский конфликт 11:28
Каспийскую флотилию подняли по учебной тревоге для проверки боеготовности
Россия 10:54
Лента новостей
В Казахстане опровергли слухи о размещении на Каспии военных баз США
Казахстан 15:48
Экономика Азербайджана выросла на 0,7%
Бизнес 15:40
Узбекская и Белорусская товарно-сырьевые биржи организуют совместную торговлю
Бизнес 15:36
Освобождение Баку 100 лет назад - самая яркая страница азербайджано-турецкого братства - депутат
Политика 15:30
Неизвестные совершили нападение на посольство Ирана в Греции
Политика 15:19
В Билясуварском районе Азербайджана оштрафованы на крупную сумму браконьеры
Общество 15:17
МАГАТЭ и Россия подписали договор по транспортировке урана в Казахстан
Казахстан 15:08
Узбекистан поднялся на три позиции в списке стран по индексу человеческого развития
Бизнес 15:06
На юге Турции вспыхнул лесной пожар
Турция 15:03