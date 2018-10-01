Новые грани партнерства: О сентябрьской встрече президентов Азербайджана и России

БАКУ /Trend/ - Когда встречаются лидеры государств, общественность всегда пытается выяснить смысл и значение этих встреч, их актуальность и востребованность для страны, для ее будущего. Тем более, когда речь идет о встрече с Президентом великой страны, известным и популярным сейчас в мире политическим деятелем Владимиром Путиным. Президент России 27 сентября находился в Баку с рабочим визитом. Совместно с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым он открыл IX Российско-азербайджанский межрегиональный форум, в котором принимали участие более тысячи человек, затем смотрел финальные соревнования 32-го Чемпионата мира по дзюдо и очень высоко оценил их организацию. Главы двух государств общались с главами регионов, выступили перед ними. Отдельно состоялась закрытая встреча президентов.

В своем выступлении на форуме Президент Ильхам Алиев, на мой взгляд, выразил искреннее мнение населения Азербайджана, сказав, что "мы вам всегда очень рады". И это не случайно. С великим северным соседом нас связывает более чем двухсотлетняя история. В этой истории были и трагические, драматические страницы, и много позитивных станиц, духовно объединивших наши народы. И сейчас для нас Россия, действительно, очень важный и ценный партнер. Впечатляют достигнутые конкретные результаты и масштабы ожидаемого взаимовыгодного сотрудничества в экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной областях.

Вместе с тем нельзя обойти молчанием нагорно-карабахскую проблему.

Армения живет за счет России.Совершенно очевидно, что Россия может однозначно потребовать от Армении вывести свои вооруженные силы с оккупированных территорий Азербайджана, как того требуют соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и других международных организаций. При этом Азербайджан готов соблюдать интересы армянского населения Карабаха, гарантируя его автономное существование и развитие на самом высоком уровне. Если мировая армянская диаспора действительно заботится о судьбе соотечественников, то должна понять, что будущее Армении, ее цивилизованное развитие требуют соблюдения добрососедских отношений с соседними странами.

Миссия России в данном случае донести до сведения своего «стратегического союзника» эту банальную истину. Азербайджан ждет от России решительных миротворческих усилий. Абсолютно не в интересах России вспышка новой войны в Закавказье.

Азербайджанские просветители считали, что знание русского языка - необходимое условие доступа к мировой культуре, западной философии и науке. Ценилась служба в русской армии, получение образования в Петербурге, Москве… И сейчас, несмотря на возможность учиться, работать в западных странах, азербайджанцы преимущественно ориентированы на Россию. Русский язык, русская культура у нас высоко ценятся. И в отличие от других стран СНГ, в Республике не сокращаются, а открываются все новые и новые школы на русском языке.

Молодое поколение ориентировано на знание трех языков: родного – азербайджанского, русского и английского. В этом отношении примером для них является Президент Азербайджана Ильхам Алиев, свободно владеющий несколькими языками.

Язык, как считал немецкий философ Мартин Хайдеггер, дом бытия. И этим домом для азербайджанцев, благодаря полилингвизму, может стать весь мир.



Джалил Халилов, полковник, заместитель председателя Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджана, доктор философии по политическим наукам

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