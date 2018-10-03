Наступил момент, когда Баку может бескровно вернуть свои территории - российский эксперт

БАКУ /Trend/ - Армению вновь трясет, и похоже, что страна находится в преддверии гражданской войны, о чем ранее предупреждали ведущие российские аналитики.

Такое мнение высказал Trend известный российский эксперт и телеведущий Евгений Михайлов, комментируя последние события, происходящие в Армении.

Как стало известно из армянских СМИ, накануне после принятия парламентом законопроекта, предусматривающего недопущение роспуска Нацсобрания, премьер-министр Армении Никол Пашинян вывел людей на улицы и заявил на спонтанном митинге об увольнении министров от партий "Процветающая Армения" (ППА) и "Дашнакцутюн", а также о том, что после того, как приказы об увольнениях де-юре вступят в силу, он подаст в отставку.

По мнению российского аналитика, придя во власть на абсолютно популистских лозунгах, Никол Пашинян оказался совершенно неспособным контролировать ситуацию.

«Он заявляет, что его поддерживает народ, но тот самый народ и выбросит его на обочину истории. Совершенно очевидно, что те, кто сидит в парламенте, который хотят разогнать, и министры, которых номинально уволили, не сдадут просто так свои позиции. У них есть своя часть народа, которой не нравится то, что заявляет и претворяет в реальность Пашинян. Опять же борьба против партии дашнаков, основных националистически настроенных представителей армянского истеблишмента, на данный момент бесперспективна и её представители совместно со сторонниками других партий, в том числе и Республиканской, дадут мощный отпор», - сказал Михайлов.

Он отметил, что армянского премьера качает из стороны в сторону, и очевидно, что нынешнее решение переизбрать парламент и уволить министров может говорить, прежде всего, о попытке Пашиняна укрепить собственную власть.

«То он озвучивает угрозы в сторону Азербайджана и это нравится националистам, то он смягчает позицию, но те, кто сидит в парламенте от националистов, выказывают недовольство. Он надеется, что народ его снова изберет после выборов нового парламента, и именно поэтому уверенно заявляет, что сразу после увольнения нескольких министров уходит в отставку. Разумеется, что это не более чем политический маневр», - сказал Михайлов.

По его словам, история всегда последовательна, и бархатная революция всегда пожирает своих героев, и либо Армения встанет на путь развития в случае стабилизации обстановки при помощи теперь уже внешних посредников, либо в стране может наступить хаос гражданской войны.

«Могу допустить страшную мысль о том, что Пашинян может обратиться за поддержкой на определенных условиях и к Азербайджану, который пока спокойно наблюдает и не пользуется ситуацией для решения вопроса по Нагорному Карабаху. В действительности, ситуация в Ереване весьма критична. Здесь стоит вспомнить и отложенный визит Владимира Путина в Армению, и весьма непродолжительный его разговор с Пашиняном на саммите в Душанбе. Полагаю, это не случайность. Россия не вмешивается в события в Ереване, но совершенно очевидно, что аналитики Кремля предполагали нынешнее развитие внутриполитического конфликта в Армении и решили повременить с официальными визитами и политическими выводами», - пояснил эксперт.

Резюмируя сказанное, он с уверенностью предположил, что уже в ближайшее время станет ясно - сохранит ли Армения политическую стабильность и возможность разговаривать с внешними игроками, либо полностью потеряет государственность, сохранив некую видимость территорий, на которых будут управлять местные политические князьки.

По оценкам российского политолога, в этой ситуации Баку сможет фактически бескровно вернуть территории Карабаха, де-юре принадлежащие Азербайджану.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Матанат Насибова)

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