Евгений Михайлов: Действия Акопян - если не глупость, то провокация, не приближающая стороны к миру

БАКУ /Trend/ - Армения продолжает провокационные действия против Азербайджана, не оставляя попыток препятствовать переговорному процессу, нацеленному на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Как известно, в очередной раз такая попытка была совершена на днях армянской стороной по инициативе супруги армянского премьера Анны Акопян в рамках кампании "Женщины во имя мира".

В традиционном порядке площадкой для осуществления «миссии добра и мира» армянская сторона выбрала оккупированные азербайджанские территории, пригласив в этот раз женщин-общественных деятелей из России, среди которых были учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер, писатель Людмила Улицкая, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова.

В МИД Азербайджана, комментируя данный факт, отметили, что попытки под вывеской «гуманитарной миссии» подвигнуть группу женщин из Российской Федерации к совершению визита на оккупированные территории Азербайджана, не согласуются с мандатом России как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, не служат делу урегулирования конфликта и не соответствуют духу состоявшегося в Душанбе разговора между Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении. Было отмечено, что этот вопрос будет поднят посольством Азербайджана в Москве, в МИД России.

К слову, инцидент не остался вне внимания и российского экспертного сообщества.

Известный российский эксперт по вопросам безопасности и телеведущий Евгений Михайлов, комментируя этот вопрос Trend, назвал инициативу Анны Акопян далекой от всякой логики, подчеркнув, что она ратует за мирное решение карабахского конфликта, но при этом приглашает на территорию Карабаха делегацию именно российских женщин, в том числе известную писательницу Людмилу Улицкую, которая славится своими оппозиционными взглядами.

По мнению Михайлова, возникает вопрос, а почему армянская сторона пригласила российскую делегацию, а не азербайджанскую?

«Ведь у Армении не с Россией конфликт, а с Азербайджаном. Ведь визит азербайджанской делегации в Карабах был бы более логичен. Считаю, что данные действия армянской стороны ни в коей мере не ускорят процесс примирения. Более того, всем известно, как Баку реагирует на подобные визиты на свои территории. То есть, понятно, что список нежелательных лиц в республике в скором времени пополнится теми россиянками, которые посетили Карабах по приглашению Акопян. И это будет правильно», - констатировал он.

По словам Михайлова, действия Акопян - если не глупость, то провокация, которая не приближает стороны к миру.

«Такие действия говорят о том, что теперь у россиянок, и той же Улицкой, при всей ее известности, не будет шанса донести свою миротворческую позицию до Азербайджана. Думаю, вряд ли россиянки не знали о последствиях своего визита, они не столь наивны, чтобы быть введенными в заблуждение армянской стороной. Скорее всего, женщины осознанно пошли на эту провокацию для одной цели - поддержать действия именно Армении на азербайджанских территориях», - сказал эксперт, отметив, что такие действия абсолютно нельзя назвать миротворчеством.

По его мнению, Ереван, видимо, еще не до конца осознал, что войной проблемы не решить.

"Поэтому до сих пор все его действия, в том числе и приглашение россиянок в Карабах, направлены на развитие конфликта и попытки убедить общество в своей односторонней правоте. Так не бывает. Диалог должен быть, прежде всего, с Азербайджаном, и его народными дипломатами», - заключил российский эксперт, выразив уверенность в том, что простые граждане и общественные деятели с той и другой стороны быстрее найдут общие точки соприкосновения, чем политики, ограниченные рамками общепринятых дипломатических норм.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Матанат Насибова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.