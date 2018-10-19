Отчет ВЭФ демонстрирует, что Азербайджан одна из стран мира, где обеспечивается социальное равенство - эксперт

БАКУ /Trend/ - Отчет Всемирного экономического форума (ВЭФ) о глобальной конкурентоспособности также подтверждает, что Азербайджан является одной из стран мира, где на самом высоком уровне обеспечивается социальное равенство.

Об этом в четверг сказал Trend член Политического совета партии «Ени Азербайджан», главный редактор газеты İki sahil Вугар Рагимзаде.

Рагимзаде отметил, что исполняется 27 лет со дня восстановления государственной независимости Азербайджана. Этот период является коротким по времени, но достаточно богатым с точки зрения развития страны.

«Азербайджан, который переживал большие потрясения, находился в тяжелом положении в первые годы независимости, после возвращения к власти в 1993 году общенационального лидера Гейдара Алиева встал на путь успешного развития. По прошествии многих лет экономическая мощь и политический вес нашей страны в международном сообществе начали еще более повышаться. В результате неустанных усилий Президента Ильхама Алиева с 2003 года это развитие расширилось, государственная независимость нашей страны еще более укрепилась», - отметил Рагимзаде.

Эксперт сказал, что за минувшие 27 лет после восстановления государственной независимости Азербайджана были достигнуты большие успехи.

Рагимзаде добавил, что Азербайджан, согласно новой методике оценки, занял позицию в седьмом десятке Отчета о глобальной конкурентоспособности вместе с такими странами, как Турция, Сербия, Грузия, Южная Африка и Хорватия, и расположился на 69 месте. По словам эксперта, позиции страны в новом отчете достаточно улучшились.

Эксперт также сказал, что Азербайджан занимает 31 место по рейтингу динамики бизнеса среди 140 стран мира.

«Достижение таких высоких результатов стало возможным благодаря экономическим реформам, осуществленным за последние годы под руководством Президента Ильхама Алиева. Считаю, что достигнутые результаты создадут новые возможности для достижения в будущем Азербайджаном еще более лучших результатов по другим индикаторам», - добавил Рагимзаде.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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