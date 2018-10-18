Гарегин Нжде был нацистским шпионом на Балканах - российский историк

18 октября 2018 16:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В годы Второй мировой войны армянские националисты сотрудничали с гитлеровцами не только против СССР, но и против других стран Европы.

Об этом сказал в четверг известный российский историк и политолог Олег Кузнецов на пресс-конференции, посвященной национализму в Армении.

По словам политолога, начиная с 1944 года Нжде являлся единственным источником информации для нацистской Германии о политической ситуации в Болгарии и на Балканах в целом.

«Этот человек, будучи подданным Болгарии, был шпионом. Он шпионил против своей страны. То, что он был осуждён СССР на 25 лет одиночного тюремного заключения, что гораздо хуже расстрела или лишения свободы, свидетельствует о том, что Нжде преследовали не как идейного сторонника армянского национализма, а как идейного врага всего человечества», – отметил Кузнецов.

Российский эксперт добавил, что исходя из документов, которые хранятся в государственных архивах России, можно говорить о том, что памятник Гарегину Нжде, которого армяне представляют чуть ли не в качестве героя Болгарии, нелегитимен, противозаконен и нарушает все современные принципы международного права.

«В Армении национализм перешёл в экстремизм, то есть в ненависть к другим. Всегда нужно осознавать эту нравственную грань и не переступать её», – заключил российский эксперт.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @FDolukhanov

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