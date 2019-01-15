Президент Ильхам Алиев на основе неопровержимых фактов доказал, что проблемы Армении связаны с сущностью режима Саргсяна - политолог

15 января 2019 16:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев на основе неопровержимых фактов доказал, что большие проблемы Армении связаны именно с сущностью режима Саргсяна.

Об этом сказала Trend во вторник политолог Нязакят Мамедова, комментируя выступление Президента Ильхама Алиева на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

По ее словам, такая авторитетная организация, как ООН, приняла четыре резолюции, требующие от Армении безоговорочного освобождения оккупированных территорий Азербайджана, но войска страны-оккупанта продолжают незаконно находиться на территории Азербайджана и вдобавок, нарушая режим прекращения огня, убивают военнослужащих и мирных жителей Азербайджана.

Политолог отметила, что Президент Ильхам Алиев на основе неопровержимых фактов доказал, что такие проблемы Армении, как ослабление экономики в результате безуспешной внутренней политики криминального режима, применение насилия в отношении своего народа, постепенное уменьшение численности населения в связи с глубоким демографическим кризисом, нищета армянского народа в результате изоляции от региональных проектов вытекают именно из сущности режима Саргсяна.

«Глава государства справедливо подчеркнул, что зарубежные политики, получающие от государства-оккупанта в качестве подкупа награды, ордена и медали, становятся исполнителями их незаконных действий. Мы можем перечислить сотни таких фактов. Имена этих политиков нам прекрасно известны. Сотрудничая с оккупантом, они жертвуют своей честью и принципами представляемых ими международных организаций», - сказала Мамедова.

Мамедова добавила, что именно в результате таких негативных факторов международные организации не защищают на должном уровне справедливую позицию Азербайджана в карабахском вопросе, не оказывают давление на захватчика в соблюдении международного права.

Политолог сказала, что международные организации в отчетах указали, что якобы парламентские выборы в Армении проведены в соответствии со стандартами, хотя они были сфальсифицированы.

«Преступный режим в Армении значительно ослаб и окончательно потерял свою гегемонию на политической арене этой страны. Режим, захвативший власть, используя карабахскую "карту", стал жертвой своих преступных деяний», - сказала Мамедова.

Но, по ее словам, Азербайджан вновь продемонстрировал гуманность и предоставляет Армении шанс присоединиться к глобальным проектам, реализуемым Азербайджаном, при условии прекращения оккупации.

«Если Пашинян не повторит ошибок прежнего режима и освободит оккупированные азербайджанские территории, достойно воспользуется шансом, предоставленным Азербайджаном, и тогда, возможно, Армения сможет возместить половину ущерба и получить для себя выгоду», - добавила политолог.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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