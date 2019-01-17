Зона безопасности на севере Сирии может стать частичной гарантией безопасности Турции

Руфиз Хафизлоглу

При внимательном рассмотрении расклада сил в Сирии, обнаруживается весьма интересная картина.

Во-первых, не смотря на то, что PYD/YPG являются носителями идеологии марксизма, эта террористическая организация активно поддерживается со стороны США.

Во-вторых, правительство Сирии периодически ведет переговоры с PYD/YPG и демократическими силами Сирии (SDF) которые не скрывают намерения получить как минимум автономию на севере страны.



В-третьих, не смотря на то, что создание нового государство на севере Сирии не в интересах Ирана, России, а также официального Дамаска, почему-то с PYD/YPG ведет борьбу именно Турция – участник альянса НАТО и союзник США.

При всем этом минуло больше месяца со времени, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара приступит к новой антитеррористической операции на севере Сирии против сирийского крыла террористической организации РПК - PYD/YPG.

Как известно на днях президент США Дональд Трамп заявил: "Приступаем к давно назревшему выводу (войск) из Сирии и в то же время наносим сильные удары по тому, что осталось от "Исламского государства" (ИГ) с разных точек. Вновь нанесем удары с имеющихся в регионе баз, если ИГ преобразуется в иную форму. Истощим Турцию экономически, если они ударят по курдам".

Комментируя недавние заявления Трампа, президент Эрдоган также отметил, что последнее заявление президента США Дональда Трампа сильно огорчило Турцию. Эрдоган, также отметил, что он обсудил эту тему с Трампом, и Вашингтон предложил Анкаре создать зону безопасности на севере Сирии. Напомним, что в свое время Анкара обратилось с аналогичным предложением к США.Эрдоган отметил, что Турция будет создавать зону безопасности на севере Сирии.

Стоит отметить, что создание зоны безопасности это в первую очередь инициатива Турции, которая ранее была отклонена. Первый раз о создании зоны безопасности на севере Сирии выступила Турции в 2013 году.

Зона безопасности на севере Сирии включает в себе территорию глубиной в 32 километров и протяженностью в 460 километров вдоль сирийской границы с Турцией. В случае создание данной зоны, она будет делиться на две части, первая часть начнется с ирако-сирийской границы и будет продлена до сирийского города Эль-Камышлы, так как контроль над этим городом находится у сирийских правительственных сил.

Вторая часть зоны безопасности начинается от Эль-Камышлы и будет продлена до Джараблуса, который был освобожден от террористов «исламского Государства» (ИГ) в рамках операции «Щит Евфрата» проводимой ВС Турции в 2016 году.

Манбидж, где Турция ранее собиралась провести новые антитеррористические операции не входит в зону безопасности.

Пока не известно когда будет создана зоны безопасности на севере Сирии, но возникает очень много вопросов по поводу данного плана. Во-первых, какой будет позиция Сирийского правительства и России относительно этого плана. Ожидается, что в рамках визита Эрдогана в Москву, запланированного на 23 января текущего года, данный вопрос будет вынесен на повестку дня.

Другой важный вопрос связан с тем, что, покинут ли отряды PYD/YPG SDF зону безопасности, так как Анкара выступает за то, чтобы террористы покинули территории, где будет создана такая зона.

Третьим и очень важным вопросом станет статус Манбиджа, как известно США предупредили Турцию не начинать антитеррористическую операцию.

В случае если все наладится, хотя вероятность этого весьма мала, создание зоны безопасности на севере Сирии можно будет считать частичной гарантией безопасности Турции.

Руфиз Хафизоглу, заместитель главного редактора Trend

Твиттер: @rhafizoglu

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