Успешное участие Азербайджана в Давосском форуме особо значимо с точки зрения интеграции в мировую экономику - депутат

БАКУ /Trend/ - Успешное участие Азербайджана во Всемирном экономическом форуме в Давосе особо значимо с точки зрения интеграции в мировую экономику, расширения международных экономических и политических связей, сказал в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

Депутат отметил, что в интервью, которые Президент Ильхам Алиев дал различным телеканалам, и в ходе выступлений в обсуждениях глава государства отметил очень важные вопросы, имеющие исключительное значение, как для страны, так и для региона и мира в целом. «Ряд встреч, проведенных Президентом Ильхамом Алиевым с учредителями и главами транснациональных компаний, имеют большое значение в контексте развития Азербайджаном связей по международному сотрудничеству. Бесспорно, это создает реальное представление у участников форума об экономике Азербайджана и его экономической политике, свидетельствует о том, что откроются новые перспективы для сотрудничества», - отметил Бабаоглу.

Депутат подчеркнул, что специалисты уделяют серьезное внимание анализам и предложениям, выдвинутым главой азербайджанского государства. «На сессии на тему «Развитие инициативы «Один пояс, один путь»: взгляд Китая на триллион долларов» глава государства уделил внимание вопросам регионального и глобального характера. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан – единственная страна, которая является участницей транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, что модернизация наших железнодорожных систем, строительство крупнейшего на каспийском побережье морского порта, грузоперевалочная способность которого составляет около 25 миллионов тонн, прокладка железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, соединяющей нас с Турцией и Европой путем создания недостающего сообщения между Европой и Азией, открывают хорошие возможности для желающих использовать наши пути», - сказал депутат.

Бабаоглу отметил, что благоприятное географическое расположение Азербайджана обуславливает то, что республика играет важную роль в коридорах Восток-Запад и Север-Юг. «Располагаясь на пересечении международных транспортных коридоров, Азербайджан постоянно развивает транспортные услуги, формирует новую инфраструктуры, совершенствует механизмы управления перевозок, расширяет интеграцию в международную транспортную систему», - отметил депутат.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в рамках начавшегося с 21 января рабочего визита в Швейцарию, встретился в Давосе с президентом Всемирного экономического форума Борге Бренде, президентом компании Visa Райаном МакИнерни, генеральным исполнительным директором группы BP Робертом Дадли, исполнительным вице-президентом компании и руководителем по продажам компании CISCO Джерри Эллиоттом, генеральным исполнительным директором компании SAP SE Биллом Макдермотом, генеральным исполнительным директором Всемирного банка Кристалиной Георгиевой, президентом российской компании «Лукойл» Вагитом Алекперовым, генеральным исполнительным директором компании Total Патриком Пуянне и руководителями других ведущих компаний.

Также Президент Азербайджана дал интервью российскому телеканалу «Россия 1» и китайском телеканалу CGTN.

Глава государства 22 января в Давосе в рамках Всемирного экономического форума принял участие в сессии на тему «Развитие инициативы «Один пояс, один путь»: взгляд Китая на триллион долларов».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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