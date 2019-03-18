Алексей Неживой: Россия не уступит Армении в вопросе снижения тарифов на газ

БАКУ /Trend/ - В Армении вопрос, связанный с тарифами на российский газ остается одним из наиболее часто обсуждаемых в СМИ, и накануне издание Sputnik Армения в очередной раз коснулось этой злободневной темы.

Как отмечает издание, руководство Армении и компания "Газпром Армения" за два месяца, отведенных на принятие решения, так и не договорились по вопросу цены на газ.

«31 декабря 2018 года компания "Газпром-Армения" распространила заявление, где сообщалось о повышении цены на газ на границе. Отмечалось, что компания продолжит работу с соответствующими государственными органами правительства Армении по вопросу структуры внутренних тарифов на газ.

Шестого февраля текущего года, отвечая на вопрос Sputnik Армения, заместитель генерального директора ЗАО "Газпром Армения" Вахтанг Мирумян заявил, что были определены предварительные сроки обсуждений - около двух месяцев с момента заявления компании. Однако, по сегодняшний день не достигнуто результатов по каким-либо договоренностям», - пишет издание.

Издание также приводит высказывания премьер-министр Армении Никола Пашинян о том, что правительство Армении не будет субсидировать цены на природный газ для внутреннего потребителя, и никаких акций или предприятий взамен передано не будет.

Таким образом, как отмечает издание по итогам армяно-российских переговоров, было решено, что газ будет поступать в республику по 165 долларов за тысячу кубометров, взамен прежних 150.

В свою очередь известный российский эксперт, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой, комментируя Trend возможные варианты решения этой проблемы, заявил о том, что в сложившейся ситуации Россия не уступит в этом вопросе Армении.

По его словам, Россия после известных событий в Армении будет своими очень негибкими торговыми инструментами «давить ситуацию» в отношении к новой власти в Армении.

«Итог такой политики может быть плачевным для Армении, которая очень скоро может остаться без поддержки», - заявил российский аналитик.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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