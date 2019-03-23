Внешнеполитический курс, заложенный Президентом Назарбаевым, продолжат его последователи - эксперт

БАКУ /Trend/ - Решение президента Нурсултана Назарбаева об уходе с поста главы Казахстана, как и весь его политический курс, является мудрым и дальновидным шагом, заявил Trend руководитель Бакинского Клуба Политологов, кандидат политических наук Заур Мамедов.

Напомним, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во вторник обращаясь к народу Казахстана в эфире республиканских телеканалов заявил о своем решении прекратить полномочия в качестве главы государства.

Преемником Назарбаева стал председатель Сената (верхней палаты) парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Назарбаев как мудрый политик и видный государственный деятель останется в истории своей страны, как лидер нации, поэтому и после отставки его авторитетное мнение по-прежнему будет оказывать положительное влияние на укрепление государственности. В целом вопрос преемственности, транзита власти важен для стран Азии, для сохранения стабильного внутриполитического и внешнеполитического курса. Безусловно, казахстанцам повезло, в том, что в период обретения независимости главой страны стал именно Нурсултан Абишевич, так как именно благодаря его усилиям нынешний Казахстан стал важным региональным игроком», - сказал Мамедов.

Эксперт отметил, что в XXI век Казахстан вступил уже в качестве достаточно опытного и активного участника международных отношений на самых разных их уровнях.

«Сделав ставку на многостороннее сотрудничество, страна серьезно проявила себя как в региональном, так и в глобальном масштабе. В первом случае, это касается ряда инициатив и участия республики в развитии интеграционных процессов на постсоветском пространстве, начиная от создания Содружества Независимых Государств (СНГ) и заканчивая образованием Евразийского экономического союза (ЕАЭС)», - продолжил Мамедов.

По словам эксперта, позиция Назарбаева в интеграционных и иных процессах в Евразийском пространстве всегда учитывалась лидерами соседних стран.

«Назарбаев всегда занимал принципиальную и твердую позицию в вопросах международного и регионального значения. В то же время глава Казахстана поддерживал справедливую позицию Азербайджана в связи с нагорно-карабахских конфликтом в таких организациях, как ОДКБ и ЕАЭС, поддерживал территориальную целостность и нерушимость азербайджанских границ. Для нас принципиально важно то, что внешняя политика Казахстана строилась именно с учетом принципа признания Нагорного Карабаха как неотъемлемой части Азербайджана», - заявил Мамедов.

Далее эксперт отметил, что между Азербайджаном и Казахстаном во всех сферах налажено тесное двустороннее взаимодействие.

«Укрепляется энергетическое и транспортное сотрудничество между странами, Сюда можем отнести, в том числе, и международные транспортно – логистические проекты, как Европа- Кавказ - Китай ( ТРАСЕКА), Транскаспийский международный транспортный маршрут (Китай - Турция - Европа), Баку-Тбилиси-Карс и другие проекты», - сказал Мамедов.

Эксперт напомнил о том, что Нурсултан Назарбаев вместе с общенациональным лидером Гейдаром Алиевым заложили основу азербайджано-казахстанских отношений, выразив надежду, что курс, заложенный при Президенте Назарбаеве, будет продолжен и его последователями.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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