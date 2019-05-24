Али Ахмедов: Создатели АДР гордились бы сегодняшним Азербайджаном (версия 2)

24 мая 2019 11:41 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:06)

БАКУ /Trend/ - В канун Дня Республики с чувством признательности вспоминаются те, кто создал Азербайджанскую Демократическую Республику (АДР). Азербайджанский народ теснее сплачивается вокруг идей азербайджанства, выражая приверженность государственности.

Об этом в социальной сети написал вице-премьер, зампредседателя – исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает в пятницу Trend.

Созданная 101 год назад Азербайджанская Демократическая Республика, хотя и просуществовала недолго, ее достойный преемник - Азербайджан хранит традиции АДР, и память о ней навсегда запечатлена в истории в качестве славной страницы, пишет Ахмедов.

«С гордостью можно отметить, что идеи и традиции АДР не только сохраняются и чтятся, но и поднимаются на более высокие высоты независимым азербайджанским государством, созданным общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Несомненно, что создатели АДР гордились бы сегодняшним Азербайджаном, потому что чаяния создателей АДР и всего азербайджанского народа находят свое отражение в существовании и деятельности нашего независимого государства. Азербайджан полностью доказал, что является одним из успешных государств XXI века. На службе у народа такие основополагающие принципы государства, как общечеловеческие идеи - независимость, современность, прогресс, свобода. 100 лет назад создатели АДР боролись за признание независимости Азербайджана, а на сегодня Азербайджан утвердил свою государственную независимость. 100 лет назад международные силы боролись за то, чтобы прибрать к рукам бакинскую нефть, сегодня же все природные богатства Азербайджана служат интересам народа. Сегодня Азербайджан – страна, демонстрирующая пример. Пример высокого развития, безопасности, толерантности популяризировал Азербайджан во всем мире. Пытавшийся доказать 100 лет назад свое право на независимое существование народ и его независимое государство сегодня служат примером миру, потому что независимость и государственность находятся в надежных руках", - пишет Али Ахмедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Али Ахмедов: Создатели АДР гордились бы сегодняшним Азербайджаном
Точка зрения 11:06
Али Ахмедов: ПЕА - организация, заслужившая авторитет среди всех слоев общества
Политика 20 мая 13:45
Али Ахмедов: С развитием экономики Азербайджана будут расти зарплаты, пенсии и пособия
Политика 18 мая 13:07
Вице-премьер: Молодежь не хочет оставаться в стороне от вклада в развитие Азербайджана
Политика 18 мая 11:52
Вице-премьер Азербайджана: Вне зависимости от политических убеждений нельзя ставить свои интересы выше интересов народа
Политика 16 мая 17:59
Али Ахмедов: Радикальную оппозицию должен перевоспитать народ
Политика 16 мая 16:50
Лента новостей
Команда Азербайджана вышла в финал Чемпионата Европы по аэробной гимнастике в программе аэро-данс среди юниоров
Общество 12:58
Узбекистан создаст СП с немецкой компанией
Бизнес 12:56
В Турции создадут совместное с Азербайджаном предприятие по производству удобрений
Бизнес 12:54
Гражданин США исключен из списка нежелательных лиц МИД Азербайджана
Политика 12:50
Юнкер заявил, что Греция стала членом еврозоны из-за фальсификации статистики
Европа 12:45
Центробанк Азербайджана привлечет у банков 150 млн манатов
Финансы 12:44
Турция и Казахстан увеличат товарооборот – глава МИД
Турция 12:43
First Class Hospitality - теперь эксклюзивный представителем Salute Africa в регионе (ФОТО)
Общество 12:35
Узбекистан и Афганистан открыли торговую зону на границе
Бизнес 12:34