Международный транспортный коридор "Север-Юг" увеличит политические бонусы Москвы, Баку и Тегерана

БАКУ /Trend/ - Реализация проекта Международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" увеличит экономические и политические бонусы Москвы, Баку и Тегерана. Такое мнение высказал Trend российский политический деятель, эксперт Рамин Гасымов, комментируя значимость масштабного транспортного проекта, и выгоды Азербайджана и стран региона от его реализации.

По мнению эксперта, создание международного транспортного коридора «Север-Юг» с участием Азербайджана и России значительно укрепит двустороннее взаимодействие между двумя странами в сфере экономики и транспорта, а также еще больше усилит партнерские связи Москвы и Баку.

«Реализация проекта позволит интенсифицировать торговые связи прикаспийских стран с причерноморскими, обеспечив выход России, стран Центральной Азии и Кавказа к Персидскому заливу и Индии, что в свою очередь увеличит железнодорожные перевозки между Европой, Южной Азией и Ближним Востоком. Благодаря продуманной внешней политики, проводимой под руководством Президента Ильхам Алиева, сегодня Азербайджана играет в этом международном проекте одну из ключевых ролей. То, что роль Азербайджана усиливается из года в год в качестве регионального игрока и ведущей страны на Южном Кавказе, очевидный факт. Для России данный проект выгоден в плане диверсификации рынков сбыта, и усиления ее позиций в южном направлении.

Россия, заинтересована в реализации этого проекта по ряду причин. Во-первых, "Север-Юг" предоставляет России, как и другим нефтедобывающим странам региона, возможность диверсифицировать торговлю, что важно в условиях слабой конъюнктуры на мировом нефтяном рынке. В то же время транспортный коридор сокращает расстояние транспортировки, что способствует интенсификации торговли. Во-вторых, МТК «Север-Юг», сокращает транспортные издержки, поэтому перевозка грузов по железной дороге потенциально обойдется дешевле, чем использование египетского Суэцкого канала», - пояснил политик.

По мнению эксперта, участие России в проекте показывает, что Азербайджан и Россия активно наращивают двустороннее сотрудничество в транспортной сфере.

«Показательным в этом смысле было также, то, что правительство Азербайджана после запуска масштабного железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс предложило России транспортировать российские грузы по этой железной дороге. Это предложение азербайджанской стороны подтвердило доверительные и дружественные отношения с Россией», - заявил Гасымов.

Далее российский эксперт привлек внимание к договорам и соглашениям, заключенным между российскими и азербайджанскими нефтегазовыми компаниями, в частности по совместной разработке блока "Гошадаш" компаниями "Роснефть" и SOCAR.

«То, что компания «Роснефть» совместно с SOCAR будет работать на нескольких месторождениях, подтверждает тот факт, что Россия и Азербайджан не считают себя конкурентами друг для друга, а дружескими партнерами, которые работают по многим направлениям. То же самое можно сказать и про проект «Север-Юг». Когда впервые заговорили об этом проекте, некоторые эксперты заявляли, что он может быть не выгоден с экономической точки зрения. Были разные негативные версии вокруг этого проекта, мало кто верил в его реализацию. Тем не менее, проект не утратил свою актуальность, и его реализация сохраняет приоритетность для стран участниц», - подчеркнул Гасымов.

Российский эксперт отметил, что Баку уверенно проводит сбалансированную региональную политику на фоне весьма непростой геополитической ситуации в регионе и мире, и эту позицию азербайджанского государства всецело поддерживает и Россия.

«Россия поддерживает Азербайджан в качестве модератора и посредника между Европой, РФ и странами Ближнего Востока, путем реализации важных проектов регионального и международного значения. Посредническая роль Азербайджана для России занимает особое место. Мы помним, как Азербайджан наряду с Казахстаном сыграл существенную посредническую роль в восстановлении отношений между Россией и Турцией, (после инцидента со сбитым российским самолетом). Этот фактор подтвердил высокий авторитет Азербайджана в мировой политике и в системе международных отношений. И еще я особенно отметил бы личные дружеские отношения президентов России и Азербайджана, что, несомненно, способствуют еще большему укреплению двустороннего сотрудничества и выстраиванию доверительного политического диалога Москвы и Баку», - подытожил российский политик.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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