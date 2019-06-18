Закир Гасанов: Армяне пытаются что-то сделать, но их попытки оказываются провальными

18 июня 2019 11:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Непризнание вымышленной «Нагорно-карабахской республики» судом Франции является большой победой.

Об этом на пресс-конференции сказал министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, сообщает во вторник Trend.

На пресс-конференции министр призвал проявлять внимательность в социальных сетях, не поддаваться на провокации: «В вопросах, касающихся Родины, народа и государственности, все личные интересы должны быть в стороне. Если оккупированы наши земли, то надо объединяться". По словам министра, 90 процентов тех, которые делятся по этим вопросам в социальных сетях - это армяне, остальные выступают с личных интересов. "Армяне пытаются что-то сделать, но мы не должны этого позволять, и быть вместе».

Закир Гасанов коснулся и финального матча Лиги Европы УЕФА, состоявшегося 29 мая в Баку, добавив, что попытки армян политизировать игру потерпели крах: «Армяне пытались что-то сделать, но все их попытки оказались провальными, и Азербайджан на высоком уровне организовал футбольную встречу двух английских клубов. Десятки тысяч военнослужащих проявляют героизм в окопах, нам необходимо сохранить азербайджанскую государственность».

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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