Российский аналитик: Участие Азербайджана в проекте «Север-Юг» повышает политический статус государства в регионе и мире

БАКУ /Trend/ - Решение о реализации проекта по объединению железной дороги между Азербайджаном, Россией и Ираном, озвученное министром энергетики России Александром Новаком на 15-м заседании совместной Комиссии по экономическому и торговому сотрудничеству между Россией и Ираном, с наибольшей долей вероятности связано со строительством железной дороги Астара-Решт-Казвин, которая является частью мегапроекта «Север-Юг».

Об этом Trend сказал, российский аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.

Он отметил, что Соглашение о строительстве АРК было заключено еще в 2005 году, поэтому речь идет о дополнительных договоренностях, а не о запуске нового строительства.

«Это заявление было сделано на российско-иранской встрече, а на данном этапе единственный участок АРК, который еще не был введен в эксплуатацию - это участок Решт-Астара, проходящий как раз по территории Ирана. Поэтому вероятно, что между сторонами были заключены договоренности именно по этому участку. Речь, возможно, идет о дополнительном финансировании со стороны РФ. Иран сейчас находится в крайне сложной геополитической ситуации из-за конфликта с США, поэтому дополнительное финансирование точно не помешает. Примечательно, что этот же участок ранее был прокредитован Азербайджаном. Кроме того, азербайджанская сторона активно контролирует процесс строительства отрезка Решт-Астара, привлекая к строительству своих специалистов и наблюдателей», - продолжил российский аналитик.

По мнению Пятибратова, такое внимание к данному проекту закономерно.

«АРК – интегральная часть коридора «Север-Юг», поэтому, чем скорее данное строительство завершится, тем лучше. Во многом это связано и с тем, что сам проект порой подвергается критике именно из-за участка АРК: разница железнодорожных колей, а также физическое отсутствие на момент разработки проекта прямого сообщения между Ираном и Россией, закономерно вызывало скепсис по отношению ко всему мегапроекту. Бонусы от реализации проекта АРК для стран-участниц очевидны: Россия приближает завершение строительства коридора «Север-Юг», который укрепляет ее геополитические позиции, а также усиливает российское влияние на Ближнем Востоке. Азербайджан получает экономические бонусы от фокусирования на себе большого числа финансовых потоков, что попутно повышает и политический статус государства. Иран, за счет торговых потоков, сможет поправить свое финансовое положение, а также вырваться из изоляции, в которую страну ввергли США, не говоря уже о том, что подобные проекты тянут за собой и инвестиции, в которых Иран остро нуждается», - сказал Иван Пятибратов.

В заключение, российский аналитик добавил, что в августе в Сочи состоится традиционная встреча лидеров России, Азербайджана и Ирана, где, в частности, будет обсуждаться проект «Север-Юг» и ход его строительства.

Отметим, что МТК «Север-Юг» рассчитан на транспортировку грузов из Индии и стран Персидского залива в Россию, Западную Европу, балтийские и скандинавские страны. Если перевозка грузов морским путем через Персидский залив, Суэцкий канал, Средиземное море в Хельсинки осуществляется в течение 45-60 дней, то по коридору «Север-Юг» время доставки грузов составит 20-25 дней.

С целью развития перевозок по этому направлению Азербайджан, Иран и Россия в 2005 году заключили соглашение о строительстве сегментов железной дороги на территории Ирана протяженностью 375 километров, и Азербайджана - между Астарой и азербайджано-иранской границей, а также реконструкции уже существующей железной дороги на территории Азербайджана.

Проект железной дороги Астара-Решт-Казвин предусматривает строительство на территории Ирана новой железнодорожной ветки, которая соединит азербайджанскую Астару с иранскими городами Астара, Решт и Казвин.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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