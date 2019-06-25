Израильский эксперт по обучению Марина Розенфельд о том, “как помочь абитуриентам избежать психологического давления и получить нужные баллы”

БАКУ/Trend/ - 7 июля состоится последний вступительный экзамен в азербайджанские вузы. Мы узнали у израильского эксперта по обучению Марины Розенфельд, как помочь абитуриентам избежать психологического давления и получить нужные баллы при поступлении.

В Азербайджане процесс поступления в вузы сродни глобальной катастрофе. И зачастую дети не выдерживают: в лучшем случае всё заканчивается нервным срывом, а в худшем – суицидом, коих до и после экзаменов в Азербайджане бывает немало. Как избежать этого психологического давления и при этом поступить в вуз?

Действительно, нагнетание эмоций и истерия на период вступительных экзаменов в Азербайджане не сравнимы с этим процессом в других странах. Помимо Азербайджана, я долгое время работала в Израиле и России. Знакома также с американской системой. И мне искренне жаль азербайджанских абитуриентов.

Ослабление психологического давления на абитуриентов и снижение значимости вступительного экзамена – это задача, не побоюсь высоких слов, национального масштаба: нужно проводить работу и с учителями, и с родителями, и с учениками… Но даже если начать решать ее прямо сейчас (а я не знаю о таких процессах), то результаты будут еще не скоро. Нельзя в приказном порядке сказать: «А теперь все не волнуются на экзамене».

А что же делать?

В этой ситуации помочь абитуриентам могут только сами родители. Если родители будут давить на своих детей наравне с обществом: «Не будешь учиться, станешь дворником», - то они сами загонят своих детей.

Грустная ирония в том, что это хуже всего помогает подготовиться к экзаменам. Задача родителей, как раз наоборот, сделать так, чтобы ребенок был как можно спокойнее эмоционально, а не просыпался в холодном поту и стрессе, блокирующем все его способности.

Родители должны понимать свою роль – оберегать своего ребенка от этой истерии вокруг вступительного экзамена.

В Азербайджане я работаю в образовательном центре Dərs Evi. И мы проводим ряд семинаров, посвященных вопросам важности психологического равновесия абитуриентов для успешной сдачи экзаменов. Объясняем, что родители и дети должны быть единой командой.

И как вы оцениваете отношение родителей к процессу подготовки детей к поступлению в вузы?

Поначалу нам было очень сложно переубедить родителей, доказать им, что обучение для их детей не должно быть мучительным процессом. Помню, в 2014 году мы открыли первые трехмесячные курсы для азербайджанских абитуриентов. И одна мама забрала своего сына с нашего курса прямо посередине обучения. Мы, естественно, поинтересовались, почему. И она ответила: «Мой сын всегда ненавидел учебу, а у вас ему нравится. Моему ребенку не может нравиться учиться. Значит, вы его плохо учите».

То есть, мы сделали невозможное: ребенку, который никогда не любил учебу, понравилось получать знания у нас! И мама его из-за этого забрала. Потому что в понимании некоторых родителей учеба – это страдание, кровь, пот, слезы и синяки под глазами.

Я, эксперт по обучению с 20-летним стажем, не знала, как с этим работать дальше. Но я – экстремал-идеалист. И я верю, что можно все изменить. На первом моем бакинском тренинге в 2015 году я защищала чуть ли не каждую свою фразу. А месяц назад на моем семинаре, снова в Баку, у меня буквально выросли крылья. На него пришло около 200 человек, и все они – единомышленники, которые первым делом заботятся о психологическом здоровье своих детей, а не о том, чтобы они продолжили династию, поступили на престижный факультет или набрали 700 баллов.

Я верю в то, что можно собрать 200 человек и вдохновить их. Сказать: да, вы правы; и расскажите об этом другим. И вот эта система маленьких шагов работает гораздо лучше, чем глобальные перевороты.

Вы упомянули о процессе выбора профессии. Какие проблемы вы видите в этой области?

Выбор профессии – это очень серьезный шаг. И перед тем, как его сделать, нужно все просчитать. Зачастую забывают, что экзамен, какой бы огромной вехой он ни казался, - это только начало. А если вы, не дай Бог, поступите на факультет, который вам не интересен? Придется сдавать экзамены в университете. Придется еще четыре года учиться не нужной вам профессии… Это просто потеря времени

Как выбирается профессия в Азербайджане в 99% случаев? Мама-папа – врачи, значит, ребенок тоже станет врачом. Я ничего не имею против профессиональных династий, но чаще всего ребенок даже не представляет, что это за профессия. Он просто соглашается на что-то знакомое из ближайшего окружения. Или выбирает самый престижный факультет. Или ту специальность, которая дает возможность найти высокооплачиваемую работу. Где здесь процесс принятия решения? Где здесь оценка собственных желаний, способностей, умений? Где здесь вопрос: чего я ХОЧУ на самом деле?

И это одна из причин, по которой мы в Dərs Evi начали проводить первый в Азербайджане профессиональный тест «Профориентатор».

Ребенок отвечает на ряд вопросов и получает в итоге список профессий. Но самое главное – даже не этот список, а промежуточные результаты, которые показывают, какие у ребенка способности, знания и интересы. И вот на стыке этих трех очень важных факторов нужно выбирать себе профессию.

Когда я в свое время проходила этот тест в Израиле, мне сказали, что у меня аналитическое мышление, космическое терпение и внимание к деталям. Мне рекомендована работа с информацией, но в обществе большого количества людей я могу находиться очень не долго. И действительно: раз в неделю я провожу семинары в течение двух-трех часов часа, причем я абсолютно счастлива на протяжении всего этого времени. Но потом я ухожу в свой кабинет: анализировать отчеты и налаживать процессы.

Я не представляю, как дети самостоятельно могут в 16 лет сделать правильный выбор, как провести всю взрослую жизнь. И тест «Профориентатор» помогает сделать проверку собственных способностей, знаний и интересов. Кроме того, по итогам теста профконсультант детально разбирает с абитуриентами результаты. Вообще, у нас к каждому абитуриенту относятся как к личности: ищут подход, выявляют способности, составляют индивидуальное расписание…

Кстати, тесты на профориентацию есть даже в свободном доступе онлайн. Там не такой глубокий анализ, как в нашем центре, но сам факт, что ребенок, отвечая на вопросы, будет задумываться о своем выборе, это уже хорошо.

Давайте составим некую «дорожную карту» для старшеклассников и их родителей. С какого класса нужно готовиться к поступлению в вуз и как это делать?

Во-первых, ребенок с ранних лет должен ощущать поддержку родителей и внимание к его желаниям развиваться в том или ином русле.

Где-то в 8 классе нужно обращать пристальное внимание на то, как ученик усваивает школьную программу. До этого ему нужно научиться читать/писать/усваивать информацию/логически мыслить. То, что ребенок до 8 класса запомнил или не запомнил по биологии / физике / химии, абсолютно неважно. Все равно при подготовке к вузу он будет повторять всю эту информацию.

В 9 классе ребенок сдает выпускные экзамены, на которых ему нужно сосредоточиться. Сосредоточиться, но не зациклиться.

И вот после 9 класса, посмотрев на отметки за сданные экзамены, можно начинать строить стратегию. В этот момент мы как раз советуем пройти тест «Профориентатор» и выбрать группу специальностей.

Кстати, у нас есть еще один проект, который очень помогает абитуриентам определиться с будущей профессией – летняя школа Yaaay! Она помогает увидеть, как реально выглядят профессии изнутри. За один проект участники нашей школы успевают познакомиться с представителями сотни профессий в десятках разных сфер.

Вот когда у вас спрашивают, кто такой юрист, вы что первым делом представляете? Сидит он в кабинете на Манхеттене, в хорошем костюме и все у него классно. Но это не так! И дело даже не в Манхэттене, а в том, что направления деятельности у юристов очень разные. Большинство юристов вообще не работают с людьми. Они работают с документами, сделками… Бывают корпоративные юристы, адвокаты, нотариусы… В Москве мы реализовали целый проект, в рамках которого к нашим абитуриентам приходили представители каждой профессии и рассказывали о тонкостях своей работы.

У вас много девочек поступают на филологический факультет. Вы вот знаете, кто такой филолог? Как проходит его день? Где он работает? Большинство людей затрудняется ответить на этот вопрос.

Так что я считаю, что эта программа просто гениальная. И многие наши абитуриенты после Летней школы YAY! меняли свое мнение и выбирали другие специальности.

Если нет возможности прийти к нам в школу, то найдите какого-то знакомого, который работает в сфере, выбранной вашим ребенком. Пойдите вместе к нему на работу, посмотрите, поговорите. Пусть ребенок оценит «вживую»: этого ли он хочет для себя? Это не сложно сделать, но это может всё изменить.

Итак, после 9 класса мы выбрали профессию. Что делать дальше? Как заниматься?

Нет золотого стандарта. Надо подходить к каждому ребенку индивидуально. Успех на экзамене одинаково зависит и от базовых знаний, и от способностей, и от вложенных в подготовку сил.

Не могут все абитуриенты получить по 700 баллов. Да и не нужно это. Зачем вам, родители, чтобы ребенок получил 700 баллов? Или даже 680? Чтобы этим хвастаться? Вы готовы ради этого жертвовать здоровьем, психологическим и физическим, своего ребенка?

Вот половина сотрудников нашего офиса закончили факультет международных отношений, только потому что он - престижный. И никто из них не работает по специальности. Так зачем убиваться ради этих баллов и престижных факультетов?

Зачастую мы на консультациях, после прохождения профориентационного теста, выбираем специальность, которую ребенок реально хочет получить, открываем список, чтобы посмотреть, сколько ему нужно набрать для этого баллов, и… сюрприз – ему достаточно 500 баллов, например. Если он наберет больше, замечательно. Но это не самоцель.

Кому-то, чтобы набрать эти баллы, нужно заниматься один час в день. Кому-то и пяти часов будет мало. Поэтому у каждого нашего ученика есть кураторы, которые собирают всю информацию по его занятиям и еженедельно консультируют его: что ему нужно или не нужно делать. А с самого начала они просто составляют вместе с ним расписание. Ведь учеников никто не учит тайм-менеджменту. А когда у тебя все запланировано, ты знаешь, что нужно учить в первую очередь. Иногда реально лучше не сделать какую-то часть домашнего задания, но не жертвовать сном ради этого, не переутомляться.

Три самых важных совета абитуриентам и их родителям за месяц до экзаменов?

Первый совет – как можно чаще тренируйтесь сдавать экзамен в приближенных к нему условиях. Начиная от содержания, заканчивая заполнением листов ответов. Чем ближе к реальности ваша тренировка, тем лучше. Потому что абитуриент может два года готовиться, всё знать, но у него могут просто «съехать» ответы на листе. Или ребенок может впасть в ступор и не рассчитать время. Сдайте максимальное количество экзаменов, чтобы быть технически готовыми.

Второй совет – выработайте свою личную стратегию сдачи экзамена. Мы проводим для наших абитуриентов экзамен один раз в месяц. А один раз в неделю тренируем их по тестовым сборникам прошлых лет. Остальные шесть дней недели эти тесты и свои ответы на них нужно разбирать «по косточкам», чтобы знать свои сильные и слабые стороны и сделать ставку именно на них.

Кто-то сначала ответит на все простые для него вопросы, а сложные оставит на закуску. Кого-то осознание, что впереди его ждут сложные задания, наоборот, демотивирует, и ему нужно действовать поступательно. Третьих я ограничиваю по времени: если ты видишь, что сидишь над задачей больше минуты, оставь ее и перейди к другому заданию. Очень редко, но все же я говорю абитуриентам: «Видишь задачу по комбинаторике (например) – просто пропускай».

Все эти стратегии нужно опробовать и решить, какая из них ваша.

Третий совет – когда до экзамена остался месяц, нужно сосредоточиться не на том, чтобы лучше знать математику, а на том, чтобы получить лучшие баллы по математике. Очень много ошибок абитуриенты делают по невнимательности, по причине того, что не поняли условие / не дочитали его до конца. И я советую находить такие свои ошибки и работать над ними.

Когда ты знаешь, как решать задачу, но по невнимательности делаешь ошибку, - это самое опасное. Потому что здесь не спасут никакие знания.

Я своими ушами слышала, как учитель, столкнувшись с этой проблемой, сказал ученику: «Будь внимательным». Капитан Очевидность. Уж сразу посоветовал бы: «Набери 700 баллов».

Нужно давать реальные советы. Невнимательным ученикам нужно посоветовать записывать весь ход задания. Если ты напишешь «3 + 5», вряд ли после «равно» поставишь «7». А если считать в уме, можешь и ошибиться.

Если абитуриент часто отвечает неправильно потому, что не понимает условия, то я советую ему подчеркивать ключевые слова, перечитывать формулировку вопроса перед ответом. Ну и так далее.

Это очень простые советы. Но из-за них бывает много ошибок. И именно в эту работу надо вкладываться в последние недели перед экзаменом. Считайте, это тренировка спортсмена перед соревнованиями. Если вы выучите еще одну тему, то получите 1-2 дополнительных балла. Если решите проблему со своей невнимательностью, то получите еще 5-6 правильных ответов, как минимум.

И самое главное, помните, что родители и дети – это одна команда. Не давите на детей. Не ставьте перед ними чужие цели. Дайте им шанс найти свою дор

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