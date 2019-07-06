Азербайджан – Латинская Америка: от начала активизации контактов к укреплению сотрудничества по разным направлениям

БАКУ/Trend/ - Сегодня отношения между Азербайджаном и странами Латинской Америки, пройдя период становления и взаимного знакомства, вышли на уровень реализации практических проектов на благо наших стран. Об этом сказал Trend в субботу известный азербайджанский политолог, экс-дипломат Фикрет Садыхов.

«Южный Кавказ и Латинская Америка находятся в разных полушариях, их разделяет океан. На первый взгляд может показаться, что не стоит ожидать существенной интенсивности контактов между странами, расположенными в столь удаленных регионах. Однако при более внимательном подходе обнаруживается, что это далеко не так. И тому есть множество причин. Во-первых, нельзя не отметить некоторые параллели в путях развития. Как и Азербайджан, страны Латинской Америки пережили долгий период колониального порабощения, они также боролись за свою независимость и добились её, после чего последовал долгий период смены политических эпох, зачастую сопровождавшийся внешними вызовами их государственности и территориальной целостности. То есть и по целому ряду исторических параметров между нами прослеживаются определённые сходства судеб, что облегчает взаимное понимание и создает задел для сотрудничества», - сказал он.

Кроме того, по словам политолога, с позиций сегодняшнего дня также необходимо иметь в виду, что в текущую эпоху информационных технологий о событиях на другом конце света становится известно в онлайн-режиме, а товары, услуги, капиталы и технологии распространяются, невзирая на географические преграды.

«И здесь на первый план выходят взаимные интересы и их сопряжение в рамках существующих и перспективных форматов. В этой связи следует отметить, что ретроспективный обзор развития отношений между Азербайджаном и странами Латинской Америки является одним из ярких примеров реализации такого рода сотрудничества в современном мире. Начавшись с этапа формального установления дипломатических отношений в первое десятилетие после восстановления независимости нашей страны, они постепенно стали наполняться конкретным содержанием. Став в 2001 году постоянным наблюдателем при Организации американских государств, наша страна уже обозначила свою заинтересованность в развитии связей со странами Латинской Америки. В рамках сессий ООН и прочих международных мероприятий начали поддерживаться дипломатические контакты на разных уровнях, включая встречи министров иностранных дел. На двусторонней основе стали формироваться парламентские группы дружбы», - сказал Садыхов.

Как отметил политолог, так, постепенно отношения перешли на следующий уровень – осуществления взаимных визитов.

«Так, в 2006 году состоялись официальный визит Эльмара Мамедъярова в Аргентину и его визит в Бразилию. Эти две крупнейшие страны Южной Америки, где, к слову, существуют весьма активные армянские диаспоры, стали первыми, в которых открылись посольства Азербайджана в 2010 и 2012 годах соответственно в Буэнос-Айресе и Бразилиа. Кроме того, с 2008 года функционирует первое посольство нашей страны в Центральной Америке – в Мексике. А к сегодняшнему дню география дипломатических представительств Азербайджана в Латинской Америке расширилась за счет таких стран как Куба, Колумбия, Перу, Чили и Уругвай. Из года в год растет число дипломатических миссий стран Латинской Америки в Баку, где сейчас функционируют представительства Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Колумбии, Коста-Рики, Кубы, Мексики, Перу и Чили. Кроме того ряд государств Латинской Америки поддерживает дипломатические контакты с Азербайджаном посредством посольств в других странах», - сказал он.

Далее, Садыхов отметил, что безусловно, функционирование посольств на взаимной основе придало решающий импульс расширению и углублению политических связей, способствовало распространению информации, донесению политической позиции.

«Именно благодаря этому стал возможным один из показательных успехов внешней политики Азербайджана – широкая поддержка странами Латинской Америки справедливой и полностью согласующейся с Уставом ООН, нормами и принципами международного права позиции нашей страны по разрешению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках уважения к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. Тут нельзя не указать на то, что именно страны Латинской Америки стали одним из основных направлений, где успешно продвигается международная кампания «Справедливость для Ходжалы». Так, наряду с огромным числом подписей рядовых граждан под петицией мировым лидерам, парламенты таких стран как Мексика, Колумбия, Перу, Панама, Гондурас, Гватемала и Парагвай приняли специальные резолюции, осуждающие акт массовой расправы над мирным населением в Ходжалы и агрессию против Азербайджана», - сказал он.

Как отметил политолог, если посмотреть на график обмена визитами за последнее десятилетие лишь по линии МИД, то можно упомянуть официальные визиты министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова в Мексику в 2011 году, в Перу в 2012 году, в Колумбию в 2012 году, в Уругвай в 2012 году, в Панаму в 2015 году, региональное турне, в рамках которого он в марте текущего года посетил Чили, Аргентину, Уругвай и Парагвай; а также визиты министров иностранных государств Латинской Америки в Баку: Кубы в 2011 году, Аргентины в 2012 году, Колумбии в 2013 году, Гондураса в 2014 году, Коста-Рики в 2015 году, Бразилии в 2017 году, Эквадора в 2018 году, Уругвая в 2015 и 2019 годах и т.д.

«Все эти контакты создали благоприятную почву для начала работы в направлении активизации торгово-экономических и культурно-образовательных связей между Азербайджаном и странами Латинской Америки. Например, в 2012 году представительная делегация в составе членов правительства, включая главу МИД, руководителей ключевых министерств экономического блока и представителей деловых кругов посетила Аргентину и Уругвай. В том же году представительная делегация Аргентины в составе 300 человек во главе с министром иностранных дел этой страны провела в Баку ряд плодотворных встреч в рамках организованного бизнес-форума.

Кроме того, различные высокие представители стран Латинской Америки неоднократно принимали участие в организуемых в Азербайджане крупных глобальных форумах. Изрядным динамизмом отличаются также межпарламентские контакты и взаимодействие по этому направлению», - сказал он.

По словам Садыхова, принимая во внимание всё вышесказанное, подключение Азербайджана к еще одному формату регионального взаимодействия стран Латинской Америки уже не должно выглядеть случайным.

«Так, 10 мая сего года наша страна получила статус наблюдателя в Тихоокеанском альянсе, куда входят Мексика, Колумбия, Перу и Чили, а также тесно взаимодействующие с ними ассоциированные члены: Австралия, Канада, Новая Зеландия и Сингапур. То, что эта перспективная структура экономического сотрудничества, ставшая одной из наиболее динамичных платформ международного партнерства в регионе Тихого океана, и Азербайджан проявляют взаимный интерес друг к другу и преисполнены решимости прилагать усилия для дальнейшего расширения и углубления взаимовыгодного сотрудничества – факт весьма показательный. Он свидетельствует о том, что сегодня отношения между Азербайджаном и странами Латинской Америки, пройдя период становления и взаимного узнавания, вышли на уровень реализации практических проектов во благо наших стран», - сказал он.

А потому, как отметил политолог, нынешний визит министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова в Лиму, где 5-6 июля проходит 14-й саммит Тихоокеанского альянса с участием стран-наблюдателей и представителей таких авторитетных международных структур как АТЭС, ЕС, ОБСЕ, ЕврАзЭС является в некоторой степени знаковым событием, знаменующим собой открытие новых горизонтов сотрудничества между Азербайджаном и странами Латинской Америки.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.